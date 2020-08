Galaxy A12, lo smartphone lowcost di Samsung: le caratteristiche

Ad appena 6 mesi dal lancio dello smartphone economico Galaxy A11, Samsung è pronta a lanciare il suo successore Galaxy A12. Anche questo smartphone sarà particolarmente economico, pur potendo contare su uno spazio di archiviazione interno fino a 64 GB.

Le caratteristiche del nuovo smartphone lowcost Galaxy A12 non saranno diverse dal suo predecessore, dato che il modello è destinato alla fascia più bassa del mercato e ai Paesi emergenti. Il design dovrebbe essere molto simile, ma i tagli di memoria interna potrebbero essere due: da 32 GB e da 64 GB. Anche le altre componenti come lo schermo con pannello LCD e la fotocamera a configurazione tripla potrebbero rimanere, mentre Samsung potrebbe aver pensato a un upgrade della batteria, che potrebbe offrire più autonomia se fosse portata ad almeno 4000 mAh.

Galaxy A12, le caratteristiche

Se il nuovo Galaxy A12 somiglia al suo predecessore nella maggior parte delle caratteristiche, possiamo attenderci un display LCD da 6.4 pollici, con un processore Exynos e RAM tra i 2 e i 3 GB. La fotocamera sul retro sarebbe a configurazione tripla, probabilmente con sensore principale da 13 megapixel, secondario ultra-wide da 5 megapixel e un terzo da 2 megapixel. Il sensore per le impronte digitali potrebbe trovarsi sempre sul retro della cover, disponibile in quattro colorazioni. La batteria invece potrebbe essere più grande nel nuovo smartphone economico, superando i 4000 mAh.

Galaxy A12, uscita e prezzo

Il Galaxy A12 è appena entrato in fase di sviluppo e ci vorranno diversi mesi prima che venga lanciato ufficialmente. Questo implica che il lo smartphone di Samsung potrebbe arrivare nei primi mesi del 2021, se non anche successivamente. Il telefono dovrebbe essere disponibile nelle varianti di colore nero, bianco, rosso e blu e il costo, se sarà simile a quello del suo predecessore, non supererà i 150 euro.