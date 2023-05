Galaxy A14 scende al prezzo più basso di sempre: ora è un vero affare

Quando si cerca uno smartphone lowcost, Samsung di certo non è la prima azienda a cui si pensa. Commettendo, però, un grosso errore. L’azienda sud-coreana, infatti, negli anni ha enormemente ampliato la sua offerta di smartphone, aggiungendo ai vari top di gamma anche dispositivi entry-level con un costo alla portata di tutti. La serie Galaxy A nasce proprio con questo intento: smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che rispondono perfettamente alle richieste degli utenti.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Un chiaro esempio è il Galaxy A14, smartphone uscito sul mercato negli ultimi mesi e che è rivolto a persone che sono alla ricerca di un telefonino che costa poco, ma che allo stesso tempo offra prestazioni più che discrete. Smartphone che abbina a un prezzo di listino già abbastanza competitivo un super sconto disponibile oggi su Amazon. Infatti è disponibile al suo minimo storico grazie allo sconto del 29% che fa scendere il prezzo sotto i 150€. Un’opportunità da non farsi scappare: se volete uno smartphone con uno schermo grande e con una buona fotocamera, questa è la migliore scelta del momento.

Galaxy A14

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Galaxy A14: la scheda tecnica

Uno smartphone per essere performante non deve costare uno sproposito, soprattutto se l’utilizzo che se ne fa è quello classico: chiamate, messaggi sulle app di messaggistica come WhatsApp, social, qualche foto e qualche app per giocare. Anzi, in molti casi basta aspettare il momento giusto, come accade oggi con questo Galaxy A14.

La scheda tecnica dello smartphone è molto chiara e punta su alcuni aspetti specifici: schermo, fotocamera e batteria. Andiamo con ordine. Il display ha una diagonale da 6,6" con risoluzione FHD. Le dimensioni veramente big lo rendono perfetto per la vita caotica che viviamo tutti i giorni e permette sia di vedere film e serie TV sia di lavorare a documenti di lavoro. Un ottimo aiuto arriva anche dal processore octa-core supportato da 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna.

Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, perfetto per scattare immagini di ottima qualità in qualsiasi situazione. E con la post-produzione le foto sono già pronte per essere caricate sui social. Le altre due fotocamere sono rispettivamente da 5MP (ultra-grandangolare) e da 2MP (macro). La fotocamera frontale è da 13MP e regala selfie perfetti.

Ultra caratteristica da non sottovalutare è la batteria da 5.000mAh che ti dà una carica extra durante la giornata e con un utilizzo normale dura fino a due giorni. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato.

Galaxy A14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi scappare, soprattutto se volete spendere poco per uno smartphone. Oggi troviamo il Galaxy A14 a un prezzo di 149€, con uno sconto del 29%. Per lo smartphone si tratta del minimo storico ed è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo. Lo potete anche pagare a rate a tasso zero grazie al servizio presente in pagina e che si attiva in fase di check-out (viene offerto da Cofidis ed è riservato agli utenti Prime).

Galaxy A14

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram