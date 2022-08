Galaxy A23 5G è il nuovo Samsung economico con 4 fotocamere posteriori

Il nuovo smartphone di fascia economica Samsung Galaxy A23 5G sta arrivando sul mercato: come spesso capita per i modelli più economici, Samsung non fa una presentazione ufficiale ma si limita ad aggiungere il modello sul suo sito per la stampa in vista del lancio sul mercato. Nel caso specifico, come si intuisce dal nome, il Galaxy A23 5G è la versione 5G del già noto A23, un telefono caratterizzato da un prezzo basso e da 4 fotocamere posteriori.

La filosofia di questa tipologia di smartphone che vedremo presto in vendita sia in India sia in Europa, è chiara: il Samsung Galaxy A23 5G è uno smartphone destinato a quanti cercano con un telefono per chiamate, videochiamate, per navigare su Internet e usare i social o, al massimo, per guardare film e serie TV. Ma con un qualcosa in più, in questo caso, grazie alla connettività 5G abbinata a una buona batteria da 5.000 mAh. Quindi un compromesso equo, possibilmente non troppo costoso, ma calibrato per garantire prestazioni base per tutte le attività principali. Già Galaxy A23 4G aveva centrato questo obiettivo, quindi dovrebbe riuscirci anche questo nuovo modello.

Galaxy A23 5G: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A23 5G è il gemello diverso di Samsung Galaxy A23 4G, dal quale differisce solo e soltanto per il processore: nel modello 4G è stato usato il Qualcomm Snapdragon 680 4G, nel modello nuovo è stato usato il Qualcomm Snapdragon 695.

Il chip, a dire il vero, non è stato dichiarato ufficialmente da Samsung (vecchia, e discutibile, tradizione del costruttore coreano) ma dalla configurazione dei core emersa dai benchmark pare si tratti proprio dello Snapdragon 695. In tal caso ci potremmo aspettare, oltre alla connessione 5G, anche una CPU più veloce del 15% e una GPU più veloce del 30%.

Il resto della scheda tecnica, come accennato, è identica a quella del modello già in commercio: troviamo anche qui diversi tagli di memoria 4/6/8 GB di Ram e 64/128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con la scheda microSD, e uno schermo LCD da 6,6 pollici con notch è a goccia, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Le fotocamere posteriori sono 4: il sensore principale da 50 MP, il grandangolo da 5 MP più Macro e profondità da 2 MP. La fotocamera frontale per i selfie è da 8 MP. La batteria, infine, è da 5.000 mAh e con ricarica da 25 W.

Galaxy A23 5G: disponibilità e prezzo

Il nuovo smartphone Samsung Galaxy A23 5G è già comparso ufficialmente sulle pagine del sito internazionale della casa coreana, e possiamo attenderci l’arrivo in Italia a breve.

Tenendo conto del prezzo di listino del modello precedente, 249,90 euro per il modello base, il nuovo Samsung Galaxy A22 5G dovrebbe costare poco di più rimanendo abbastanza ampiamente sotto la soglia del 300 euro.