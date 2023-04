Galaxy A23, il prezzo è eccezionale: l'affare del giorno

Non solo top di gamma. Nella ricchissima lineup di smartphone targati Samsung troviamo dispositivi per tutte le tasche, anche per coloro che vogliono spendere poco, ma allo stesso tempo sono alla ricerca di un telefonino affidabile. E il Galaxy A23 rispecchia a pieno questa descrizione: smartphone 5G dalle buone prestazioni, con uno schermo grande e con un comparto fotografico che di certo non vi deluderà. E la sicurezza di ricevere per ancora diversi anni gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo.

Smartphone che è stato lanciato sul mercato a un prezzo interessante, ma che oggi diventa eccezionale grazie all’ottima offerta che troviamo su Amazon. Il Galaxy A23, infatti, è disponibile con uno sconto di ben il 37% che fa avvicinare il prezzo finale ai 200€. Il risparmio è davvero elevato per un dispositivo di questo genere e supera i 130€. La promo non finisce qui: il sito di e-commerce permette anche di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente in pagina. Un pacchetto completo da non farsi sfuggire per uno dei migliori smartphone lowcost disponibili oggi in offerta.

Galaxy A23: la scheda tecnica

Uno smartphone 5G a poco più di 200€ non è semplice da trovare, perlopiù con la sicurezza che si tratta di un dispositivo realizzato da Amazon.

Il Galaxy A23 è uno smartphone super affidabile che si caratterizza per un display Infinity-V da 6,6" e con un refresh rate fino a 120Hz. La riproduzione dei filmati, dei videogame e delle app social è sempre molto fluida e nitida. Come già detto lo smartphone ha il modem 5G e bisogna ringraziare il processore Snapdragon 695 supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD).

Molto interessante il comparto fotografico, soprattutto tenendo in considerazione il prezzo finale. Nella parte posteriore sono presenti ben quattro fotocamere: quella principale è da 50MP e ha anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine per video super stabilizzati e immagini sempre perfette. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 5MP, una fotocamera macro da 2MP e un sensore di profondità sempre da 2MP. La fotocamera per i selfie è da 8MP.

Chiudiamo la scheda tecnica del Galaxy A23 con una batteria da 5.000mAh che non ti abbandona veramente mai. Con un utilizzo normale si riescono a coprire fino a due giorni.

Galaxy A23 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Dell’offerta ve ne abbiamo già parlato, ma ora è necessario approfondire alcuni aspetti. Oggi il Galaxy A23 è in promo su Amazon a un prezzo di 218,99€, facendo segnare il minimo storico. Il merito è dello sconto del 37% che fa risparmiare più di 130€. Come già accennato, è possibile anche scegliere di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 43,80€ (il servizio lo si attiva direttamente nella pagina prodotto). Il dispositivo viene venduto e spedito da Amazon e per effettuare il reso si hanno ben 30 giorni di tempo. Non c’è una data di scadenza e la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

