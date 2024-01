Samsung, minimo storico per questo smartphone lowcost: occasione imperdibile

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Samsung è un punto di riferimento nel settore della telefonia, e non solo per gli smartphone di fascia alta. La gamma Galaxy S24 è appena uscita ed è pronta a conquistare i cuori e le attenzioni degli appassionati, ma il prezzo non è alla portata di tutti. Il produttore sudcoreano, però, nella sua lineup ha telefoni anche molto più economici e con prezzi tutto sommato abbordabili e in linea con il mercato. Telefoni che quando trovi in offerta diventano straordinari. Un esempio è il Galaxy A23, disponibile oggi in offerta su Amazon con uno sconto di ben il 41% e al minimo storico. Il risparmio è considerevole: acquistandolo oggi risparmi quasi 150 euro.

Le caratteristiche sono quelle tipiche di un telefono medio di gamma che strizza l’occhio alla fascia superiore. Un ottimo schermo molto ampio e con risoluzione elevata, processore prestazionale e una batteria a lunghissima durata. Un telefono pensato per la vita quotidiana e per durare a lungo, esattamente quello che si ricerca in dispositivi di questo genere. Non fatevi scappare questa opportunità: il prezzo è veramente vantaggioso.

Galaxy A23 – bianco

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy A23 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta che non si può rifiutare. Il Galaxy A23 è disponibile a un prezzo incredibile e con uno sconto mai visto prima. Oggi lo trovi a 208,50 euro con uno sconto di ben il 40%. Il risparmio è considerevole e sfiora i 140 euro. Hai, inoltre, la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto e che puoi attivare in fase di check-out. Il telefono è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai a disposizione i classici trenta giorni di tempo.

Galaxy A23 – bianco

Galaxy A23 – blu

Galaxy A23 – nero

Galaxy A23: scheda tecnica e caratteristiche

Caratteristiche da top di gamma, prezzo da medio di gamma. Il Galaxy A23 è in grado di abbinare queste due caratteristiche comuni a pochi dispositivi presenti in questo momento sul mercato. In un momento storico in cui i prezzi sono in continuo aumento, il prezzo a cui trovi oggi il Galaxy A23 lo fa diventare non solo un best-buy, ma anche uno dei migliori di tutto il web.

Dispone di tutto quello che ti serve nella vita di tutti i giorni, partendo da un display molto ampio da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Colori nitidi e luminosità elevata per vederlo anche sotto la luce diretta del sole. Il motore di tutto è il processore Snapdragon 695 con modem 5G integrato supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

A sorprendere è anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine che non solo migliora la qualità degli scatti, ma anche dei video. Per completare il comparto nella parte posteriore c’è un sensore ultra-grandangolare da 5MP e due fotocamere da 2 megapixel, dedicate rispettivamente alle foto macro e alla profondità (per i ritratti). La fotocamera frontale è da 8 megapixel. Samsung non fa mancare il suo apporto con un set completo di filtri da applicare in fase di scatto e con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Concludiamo con un elemento fondamentale per uno smartphone del 2024: la batteria. Non è un caso che Samsung abbia optato per una batteria da 5000mAh che ti permette di coprire fino a due giorni. Uno telefono completo e versatile, pensato appositamente per l’utilizzo quotidiano.

Galaxy A23 – bianco

Galaxy A23 – blu

Galaxy A23 – nero