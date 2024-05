Samsung, prezzo crollato per lo smartphone lowcost: è l’affare del giorno

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Come ogni anno, anche in questo 2024 Amazon ha lanciato la sua nuova linea di smartphone lowcost della serie Galaxy A. Dispositivi che non hanno nulla da invidiare a quelli dei colossi cinesi e che sono un punto di riferimento per coloro che vogliono telefoni alla portata di tutti e con ottime caratteristiche. In questa categoria rientra anche il Galaxy A25, uno dei telefoni più venduti in questi ultimi mesi, anche grazie all’ottima promo che trovi oggi su Amazon. Infatti, è disponibile con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 130 euro rispetto a quello di listino.

Per quanto riguarda le caratteristiche ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo grande e con un’ottima risoluzione. A corredo un processore che supporta qualsiasi tipologia di app, anche quelle più pesanti come i videogame. Non manca una batteria a lunghissima durata che ti accompagna anche per quarantotto ore. Insomma, uno smartphone che a questo prezzo è un vero affare per tutti.

Galaxy A25

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy A25: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un’offerta incredibile da non farsi scappare. Oggi trovi il Galaxy A25 a un prezzo di 233 euro, con uno sconto del 37% rispetto a quello di listino. Si tratta del punto più basso mai raggiunto sul sito di e-commerce per la versione con 256 gigabyte di memoria interna e risparmi più di 130 euro rispetto a quello di listino. Inoltre, hai anche tutti i vantaggi riservati agli utenti Prime e la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. La consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore e hai 14 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Galaxy A25

Galaxy A25: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A25 è il classico smartphone medio di gamma che ti permette di fare tutto quello che vuoi senza troppi problemi e senza la paura di rallentamenti con le app più pesanti, come ad esempio i videogame.

Il telefono è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e resfresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido e scorrevole con qualsiasi tipologia di app. Grazie alla tecnologia Vision Booster e alla luminosità che raggiunge fino i 1.000 nit è ben visibile anche sotto la luce diretta del sole. La funzione Protezione occhi, invece, riduce le fastidiose luci blu prendendosi cura della tua vista. Sotto la scocca è presente il processore Exynos 1280 (realizzato e ottimizzato da Samsung) con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna (con la possibilità di espanderla utilizzando una scheda microSD fino a 1 terabyte).

Per essere uno smartphone medio di gamma, il Galaxy A25 ha anche un ottimo comparto fotografico. E lo si capisce dal comparto posteriore: sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera principale è dotata anche di stabilizzatore ottico che assicura ottimi scatti anche quando c’è poca luce. La fotocamera per i selfie, invece, è da 13 megapixel.

Chiudiamo con un altro elemento che esalta la scheda tecnica dello smartphone: la batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza problemi e con un utilizzo normale riesci a coprire anche fino a due giorni. Con la ricarica rapida hai anche una dose extra di energia in pochissimo tempo. Il lettore per le impronte digitali è posizionato lateralmente.

Galaxy A25