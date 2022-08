Galaxy A33, in offerta a un prezzo speciale: sconto imperdibile

Anche quest’anno Samsung ha rinnovato la sua serie di smartphone medio di gamma. Nel giro di pochi mesi abbiamo visto apparire diversi modelli di Galayx A, tra cui il nuovissimo Galaxy A33. Si tratta di un dispositivo di fascia media con caratteristiche interessanti, compreso un comparto fotografico di livello superiore e composto da ben quattro fotocamere. Lo smartphone è stato lanciato a un prezzo interessante e oggi lo diventa ancora di più grazie al super sconto del 34% che troviamo oggi su Amazon. Si risparmiano più di 130€ e diventa un vero best buy da non farsi scappare. Per poterlo acquistare spedito direttamente da Amazon, basta cliccare qui.

Il Galaxy A33 fa parte di quella fascia di prezzo leggermente più alta rispetto al classico medio di gamma. E il prezzo leggermente superiore è ben dimostrato dalla scheda tecnica. Oltre al comparto fotografico professionale, troviamo uno schermo con refresh rate elevato e una batteria da ben 5.000mAh che permette un utilizzo continuato fino a due giorni. Tutte caratteristiche che non possono che far felici gli utenti. Lo smartphone è uno dei più richiesti negli ultimi giorni su Amazon e per questo motivo l’offerta potrebbe ben presto scomparire.

Galaxy A33: la scheda tecnica

Molto di più rispetto a un semplice medio di gamma. E se la scheda tecnica non vi basta per capirlo, arriva come rinforzo il bollino "Amazon’s choice" riservato solamente ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti tecnici.

Il Galaxy A33 monta un display Super AMOLED da 6,4" che assicura colori brillanti e un’ottima luminosità. E per non farci mancare nulla, lo schermo ha anche un refresh rate che arriva fino a 90Hz che rende il dispositivo più fluido nell’utilizzo quotidiano. A bordo troviamo il processore Exynos 1280 (realizzato direttamente da Samsung) con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD). Espandibile è anche la RAM, grazie all’utilizzo di un RAM virtuale da utilizzare nei momenti di massimo utilizzo dello smartphone.

Il comparto fotografico è ben fornito. Nella parte posteriore troviamo quattro fotocamere, con quella principale da 48MP. Poi a supporto troviamo un sensore ultra-grandangolare da 8MP, un obiettivo macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera anteriore è da 13MP. La fotocamera principale ha anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine che rende molto più fluidi i video, anche in condizioni di scarsa luminosità. Sull’app fotocamera c’è anche l’aiuto dell’intelligenza artificiale per ottimizzare i colori delle scene.

Chiudiamo con la batteria da ben 5.000mAh che permette un utilizzo fino a due giorni del dispositivo senza troppi problemi. Il Galaxy A33 è anche impermeabile grazie alla presenza della certificazione IP67.

Galaxy A33 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottimo prezzo per il Galaxy A33 che troviamo a un prezzo di 259€, il più basso disponibile in questo momento su Amazon e molto vicino al minimo storico raggiunto durante il Prime Day. Lo sconto è di ben il 34% e si risparmiano più di 130€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (vi consigliamo di leggere attentamente il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e per la consegna gratuita bisogna essere un abbonato Prime.

Galaxy A33