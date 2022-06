Galaxy A33, prezzo crollato: la miglior offerta di oggi

Questa settimana si apre con super offerte sugli smartphone Samsung. Oggi è il turno di uno degli ultimi dispositivi lanciati sul mercato dall’azienda sudcoreana: stiamo parlando del Galaxy A33, smartphone medio di gamma che oggi troviamo in offerta con un super sconto di ben il 36% che fa risparmiare 140€ sul prezzo di listino. E che lo fa diventare immediatamente un best buy. Questo smartphone a meno di 250€ è davvero uno dei migliori che si possono trovare nella fascia dei medio di gamma. Non solo ha un ottimo schermo e un’ottima batteria, ma anche un comparto fotografico che non molti dispositivi si possono permettere. Se stavate aspettando l’offerta giusta per acquistare il vostro nuovo smartphone medio di gamma, questa è quella che fa per voi.

Condivide con il fratello maggiore (Galaxy A53) gran parte della scheda tecnica e si differenzia per delle piccolezze. Rispetto al fratello più grande, però, costa molto meno. Essendo uscito sul mercato da pochissimi mesi, troviamo le migliori componenti per questa fascia di prezzo. Come il potente processore Exynos 1280 (realizzato direttamente da Amazon), quattro fotocamere posteriori e una batteria da ben 5.000mAh che garantisce un’autonomia fino a due giorni. L’offerta non ha una data di scadenza e quindi potrebbe finire da un momento all’altro.

Galaxy A33: la scheda tecnica

Samsung non è solo smartphone top di gamma super costosi, ma anche medio di gamma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E il Galaxy A33 è uno di questi dispositivi: vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

Lo smartphone ha uno schermo Super AMOLED da 6,4" con refresh rate a 90Hz che ne rende anche più fluido l’utilizzo, soprattutto con videogame e app social. A bordo troviamo il chipset Exynos 1280 (che integra anche il modem 5G) con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con una scheda microSD).

Come in ogni smartphone Samsung che si rispetti c’è un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben quattro sensori: fotocamera principale da 48MP, obiettivo ultra-grandangolare da 8MP, fotocamera macro da 5MP e sensore per la profondità da 2MP. La fotocamera per i selfie è da 13MP. Sulla fotocamera principale troviamo anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine, in questo modo i video non verranno più mossi. Funzionalità che solitamente si trova solo su top di gamma. Samsung, poi, ha sviluppato anche delle modalità ad hoc che utilizzando l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini.

La batteria è da ben 5.000mAh e con un utilizzo normale si riescono a coprire fino a due giorni. Lo smartphone ha ricevuto anche la certificazione IP67 che lo rende impermeabile all’acqua e resistente alla polvere e alla sabbia.

Galaxy A33 in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy A33 in offerta a un prezzo di 249,90€, con uno sconto di ben il 36% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 140€, praticamente quanto il prezzo di uno smartphone entry level. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento). Inoltre, acquistando il Galaxy A33 in questi giorni si riceve un coupon di 30€ per l’acquisto di uno fra Galaxy Watch 4, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds2 da spendere sempre su Amazon. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in tempi brevissimi.

Il Galaxy A33 è disponibile in due colorazioni: nero e bianco

