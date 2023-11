Samsung, questo è lo smartphone top da comprare al Black Friday: prezzo crollato

Fonte foto: Samsung

Non è un Black Friday senza una promozione speciale su uno smartphone top Samsung. E non stiamo parlando del Galaxy S23 Ultra di cui abbiamo già parlato in un altro articolo, bensì del Galaxy A34, altri telefono uscito quest’anno e dedicato a una fascia di prezzo ben precisa: quella compresa tra i 300€ e i 450€. Si tratta di una delle fasce più ambite dai produttori: solitamente gli utenti che non possono o che non vogliono spendere più di 600-700 euro per un nuovo smartphone, si concentrano su questi prodotti. E capita spesso che si trovano anche delle vere perle da cogliere al volo. Come questa di oggi del Galaxy A34 che, grazie al Black Friday di Amazon, trovi al minimo storico con uno sconto di ben il 38%. Il risparmio è esagerato e sfiora i 180€. Paghi meno di 300€ un dispositivo che ne vale molto di più e che si candida a essere uno dei best buy di questo Black Friday 2023.

Lo smartphone Samsung offre tutto quello che si cerca in un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo super reattivo e con un refresh rate fino a 120Hz. Non bisogna sottovalutare l’importanza di un comparto fotografico con sensore principale da 48MP ma con stabilizzazione ottica dell’immagine: ogni video girato sarà perfetto e senza sbavature. Infine, trovi anche una super batteria da 5000mAh che ti accompagna fino a fine giornata. Un affare da non farsi scappare.

Galaxy A34 in offerta su Amazon per il Black Friday: prezzo, offerta e sconto

Oggi trovi il Galaxy A34 di Samsung in offerta Black Friday su Amazon a un prezzo di 291,95€, con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico e riesci a risparmiare quasi 180€ sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con Cofidis: il servizio si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende dall’orario in cui si effettua l’ordine).

Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024: in questo modo hai tutto il tempo di testarlo fino a fondo oppure di regalarlo per Natale e avere tempo per rimandarlo indietro.

Galaxy A34: scheda tecnica

Il Galaxy A34 ha tutto quello che si richiede a un telefono di questa fascia di prezzo. Anzi, probabilmente anche qualcosa in più, soprattutto nel comparto fotografico. Per essere un dispositivo che costa meno di 300€ si comporta divinamente grazie a una scheda tecnica equilibrata e che non soffre con nessuna applicazione. Vediamola nel dettaglio.

Partiamo proprio dallo schermo. Il Galaxy A34 è dotato di un display Super AMOLED da 6,6" con refresh rate fino a 120Hz che rende la visione di ogni contenuto veramente unica. Inoltre, grazie a dimensioni così grandi puoi vedere film e serie TV mentre sei viaggi con la miglior qualità possibile. La luminosità è elevata e lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca trovi il processore MediaTek Dimensity 1080 che assicura ottime prestazioni coadiuvato da ben 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Hai tutto lo spazio che vuoi per installare applicazioni e salvare immagini, video e documenti di lavoro.

Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 48MP con stabilizzatore ottico dell’immagine. Una caratteristica che non trovi nemmeno in dispositivi molto più costosi e che permette di registrare video e scattare foto perfette anche mentre sei in movimento. A supporto un camera da 8MP ultragrandangolare e una macro camera da 5MP. La fotocamera frontale, invece, è da 13MP e assicura selfie perfetti. Le immagini vengono migliorate anche dall’intervento dell’intelligenza artificiale.

Per chiudere, trovi una batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E con la ricarica rapida hai una carica extra in pochi minuti.

