Galaxy S23 Ultra, il prezzo crolla al Black Friday: è da comprare subito

Il Black Friday è da sempre il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone, soprattutto se si è alla ricerca di un dispositivo top di gamma con un prezzo di listino elevato. E uno dei più desiderati di questo 2023 è sicuramente il Galaxy S23 Ultra. Non bisogna girarci troppo attorno: stiamo parlando di uno dei migliori smartphone Android lanciati quest’anno, se non il migliore. E trovarlo al prezzo a cui è disponibile oggi è un’occasione da non farsi scappare. Infatti, per il Black Friday il prezzo è sceso al minimo storico dell’ultimo periodo: lo sconto del 32% permette di risparmiare quasi 500€ sul prezzo di listino. Solo questo dovrebbe far capire della bontà della promo. Ma non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Galaxy S23 Ultra da parte sua non ha bisogno di grandissime prestazioni. Le prestazioni sono quelle di uno smartphone top di gamma che non ha eguali sul mercato: processore Snapdragon di ultimissima generazione che assicura prestazioni elevate, quadrupla fotocamera di livello professionale (con sensore principale da 200MP, un unicum sul mercato), una batteria a lunghissima durata e uno schermo luminoso in ogni situazione. E la ciliegina sulla torta: la S Pen integrata che lo trasforma in un dispositivo di lavoro. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra: prezzo, sconto e offerta Black Friday

Minimo storico e una delle migliori offerte di questo Black Friday di Amazon per uno smartphone top di gamma. Oggi trovi il Galaxy S23 Ultra in offerta a un prezzo di 999€, con uno sconto incredibile del 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di poco inferiore ai 500€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 199,80€ al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Un’offerta completa e che non devi farti scappare.

Inoltre, come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, anche per il Galaxy S23 Ultra il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi comprarlo oggi e provarlo con tutta calma, oppure, decidere di regalarlo per Natale.

Per chi ha bisogno di più spazio d’archiviazione, c’è in offerta anche la versione da 512GB. Anche in questo caso la promo è eccezionale e permette di risparmiare 550€ sul prezzo di listino. Lo sconto fa scendere il prezzo a 1099€ e puoi pagarlo in 5 rate da 219,80€ al mese. La consegna avviene in pochissimo tempo e per il reso gratuito hai sempre tempo fino al 31 gennaio 2024.

Galaxy S23 Ultra: le caratteristiche

Definire il Galaxy S23 Ultra un semplice smartphone è un po’ riduttivo. Tra i telefoni Android disponibili sul mercato è uno dei migliori, se non il migliore in assoluto. E non solo per la scheda tecnica. Quello che lo contraddistingue è la S Pen, il "magico" che lo trasforma in un dispositivo da lavoro o per dare libero sfogo alla tua creatività. Puoi prendere appunti, disegnare oppure scrivere delle note. Il tutto come se stessi scrivendo su un foglio di carta.

Altro punto forte del Galaxy S23 Ultra è il comparto fotografico. Oltre ad avere una fotocamera Nightgraphy completamente riprogettata e pensata per assicurare immagini e video perfetti anche quando c’è poca luce, lo smartphone è dotato di sensori veramente unici, a partire dalla fotocamera principale da 200MP. A supporto una fotocamera ultragrandangolare da 12MP e due teleobiettivi da 10MP, rispettivamente con zoom ottico 3x e 10x. Nell’app fotocamera c’è anche lo Space Zoom per immagini definite anche con uno zoom digitale 30x.

Tutto questo non sarebbe possibile senza la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 con 12GB di RAM e 256/512GB di memoria interna. Non manca un super schermo: lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,8" e con refresh rate fino a 120Hz e che tocca picchi di luminosità elevatissimi. Per chiudere una batteria da 5000mAh che ti supporta tutto il giorno e che si ricarica anche rapidamente.

