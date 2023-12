Samsung, lo smartphone lowcost a un prezzo stracciato: è da comprare subito

Fonte foto: Samsung

È una delle offerte "Awesome" di questo fine 2023. E una delle migliori promo disponibili su Amazon per uno smartphone con queste caratteristiche e di questa fascia di prezzo. Stiamo parlando del Galaxy A34, uno dei telefoni di punta di Samsung, protagonista di un’ottima offerta di fine anno sul sito di e-commerce. Da oggi, infatti, lo trovi con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo al prezzo più basso dell’ultimo periodo e ti permette di risparmiare più di 120 euro. Una cifra tutt’altro che da disprezzare per un dispositivo con una scheda tecnica molto interessante. Non a caso è uno dei telefoni più venduti in questo periodo e uno dei più acquistati per Natale.

Il motivo è abbastanza semplice: le ottime componenti tecniche scelte dal produttore sudcoreano. Il Galaxy A34 si caratterizza per uno schermo super fluido e con una frequenza di aggiornamento elevata, un processore ad alte prestazioni e un comparto fotografico di livello superiore. Non può mancare una batteria con un’autonomia che può arrivare a coprire fino a due giorni. Un telefono completo e perfetto per chi non vuole spendere una cifra esagerata, ma allo stesso tempo è alla ricerca di un dispositivo performante.

Galaxy A34: offerta, prezzo e sconto Amazon

Come detto, è una delle migliori offerte che puoi trovare oggi sul sito di e-commerce. Il Galaxy A34 è disponibile su Amazon a un prezzo di 274,90 euro con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Il risparmio è superiore ai 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete attentamente il regolamento per capire come funziona). La spedizione e la consegna sono curate da Amazon e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettuate l’ordine). Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024.

Galaxy A34: la scheda tecnica

Uno smartphone "Awesome" nelle caratteristiche tecniche, nel design e nei materiali utilizzati. Il Galaxy A34 è una delle perle lanciate sul mercato da Samsung quest’anno. Un dispositivo che si caratterizza per una scheda tecnica equilibrata e con alcune componenti molto interessanti.

Partiamo dal display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e luminosità che arriva fino a 1.000 nits e che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Uno schermo con una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz e lo rende super scorrevole anche nell’utilizzo quotidiano. Le dimensioni extra large lo rendono perfetto anche per vedere contenuti multimediali mentre si è in viaggio. Sotto la scocca è presente l’affidabilissimo processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale è da 13 megapixel e assicura selfie perfetti da caricare direttamente sui social. Grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale ogni scatto viene migliorato e prende vita.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza problemi e con un utilizzo normale riesci a coprire fino a due giorni.

