Galaxy Fold Lite, come sarà lo smartphone pieghevole lowcost

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Fold da oltre 2.000 euro arriverà anche in versione “economica” Lite, con un prezzo forse inferiore ai mille euro. Lo dicono diversi rumors, provenienti dalla Corea del Sud e che vanno a confermare precedenti indiscrezioni pubblicate da Max Weinbach di XDA-Developers.

Questa volta le informazioni derivano dal sito Sammobile, che ipotizza anche l’arrivo di un Samsung Galaxy S20 Lite. Secondo il sito specializzato in indiscrezioni sui prossimi prodotti Samsung, la versione economica del Galaxy Fold arriverà entro la fine del 2021 con un prezzo inferiore ai mille euro, al cambio attuale. I dubbi, però, sono su cosa Samsung deciderà di togliere al suo foldable per ridurre del 50% il prezzo finale. Su questo argomento, però, più che indiscrezioni ci sono solo ipotesi e speculazioni al momento, alcune più credibili, altre meno. Ecco allora come potrebbe essere lo smartphone foldable low cost di Samsung in arrivo l’anno prossimo.

Galaxy Fold Lite, come sarà fatto

Secondo Max Weinbach il Galaxy Fold Lite di Samsung sarà basato su SoC Qualcomm Snapdragon 865. L’ipotesi è credibile, perché oggi l’865 è un SoC per top di gamma, ma l’anno prossimo sarà già stato superato da un nuovo SoC (probabilmente sempre di Qualcomm) e sarà venduto ad un prezzo inferiore. Sempre secondo Weinbach il Galaxy Fold Lite non avrà il modem 5G (nonostante l’865 abbia un modem 5G integrato) e sarà costruito in alluminio e vetro. Secondo il giornalista il prezzo finale di questo modello sarà di 1.099 dollari, cioè circa 980 euro al cambio attuale.

Galaxy Fold Lite: più low cost del previsto?

Queste previsioni le faceva Max Weinbach a metà maggio, mentre quelle più recenti di Sammobile parlano di un dispositivo ancora più economico: 1 milione di Won coreani, cioè circa 830 dollari o 740 euro. Per arrivare ad un prezzo del genere, secondo Sammobile, Samsung dovrà usare uno schermo più semplice (e quindi probabilmente più delicato), un reparto fotografico meno complesso e, probabilmente, anche un SoC meno performante e affiancato da meno memoria RAM e ROM. Solo in questo modo, infatti, sarebbe possibile far costare questo complesso foldable quanto un normale top di gamma con schermo tradizionale.