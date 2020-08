Galaxy S20 Fan Edition, lo smartphone lowcost di Samsung in arrivo

Come accaduto già con la scorsa edizione, anche questa volta Samsung sta pensando di lanciare una versione lowcost del suo top di gamma: il Galaxy S20 Fan Edition. Oramai è quasi un mese che parliamo di questo nuovo dispositivo e ora arrivano conferme importanti: il noto giornalista Evan Blass ha pubblicato un’immagine dello smartphone, confermandone l’uscita nei prossimi mesi.

La foto svela quanto già si sapeva in passato: il dispositivo avrà lo stesso design e le stesse linee del Galaxy S20, anche se sarà una versione leggermente meno performante e con un prezzo decisamente inferiore. Samsung, però, non vuole tradire la filosofia della gamma e lo smartphone avrà caratteristiche da vero top di gamma. Un dispositivo che non ha paura di sfidare dispositivi che si posizionano nella fascia tra i 500 e i 600 euro e che offrono prestazioni top. Al momento non sono tantissime le notizie che abbiamo a disposizione sulle caratteristiche, ma sembra quasi scontato che a bordo ci sarà lo Snapdragon 865 con a supporto almeno 6GB di RAM. Per l’uscita sul mercato bisognerà aspettare ancora un po’, almeno fino alle fine dell’anno.

Galaxy S20 Fan Edition, la scheda tecnica

Uno smartphone con un prezzo inferiore rispetto agli altri top di gamma di Samsung, ma non per questo con caratteristiche peggiori. Il Galaxy S20 Fan Edition avrà una scheda tecnica di tutto rispetto, con a bordo il processore Snapdragon 865, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Nonostante il SoC sia uscito a inizio anno, si tratta ancora uno dei migliori sul mercato. Lo schermo sarà da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e un foro al centro, con all’interno la fotocamera da 32 Megapixel.

Il comparto fotografico posteriore dovrebbe essere composto da tre sensori: principale da 12 Megapixel, grandangolare da 12 Megapixel e teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom 3x.

Batteria da 4500mAh che assicura una buona autonomia di almeno ventiquattro ore con ricarica rapida. Il lettore per le impronte digitali sarà posizionato sotto lo schermo. Se fosse confermata la presenza del chipset Snapdragon 865, lo smartphone supporterà anche il 5G.

Quando esce il Galaxy S20 Fan Edition

Il modello precedente, il Galaxy S10 Lite, è stato lanciato da Samsung a inizio gennaio, durante il CES 2020. Anche se il prossimo anno la fiera di Las Vegas sarà solamente online, l’azienda sudcoreana potrebbe usare la stessa strategia e lanciare il Galaxy S20 Fan Edition tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Per quanto riguarda il prezzo del Galaxy S20 Fan Edition, la fascia di riferimento è tra i 500 e i 600 euro. Un prezzo molto interessante guardando la scheda tecnica dello smartphone.