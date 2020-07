Galaxy M31s, lo smartphone con super batteria pronto al debutto

Il Galaxy M31s è quasi pronto per essere lanciato. Il primo passo di Samsung sarà quello di metterlo in vendita ad agosto in India, anche su Amazon. Poi per vedere l’arrivo dello smartphone con la super batteria anche in Italia bisognerà attendere qualche altro mese, ma non oltre l’autunno.

Lo scorso inverno Samsung aveva annunciato l’arrivo sul mercato di due nuovi smartphone entro la fine dell’anno: l’M31 e M31s. Il primo è stato messo in vendita sul sito di Samsung e su Amazon a partire da maggio 2020. Intanto il Galaxy M31s è apparso su diversi siti di certificazioni in attesa del rilascio ufficiale. Apparizioni che hanno alimentato i rumors sulle sue possibili caratteristiche e sul prezzo, che in India dovrebbe essere di 20.000 rupie, circa 233 euro al cambio attuale. Il prezzo in Italia potrebbe aumentare leggermente tra cambio e tasse al momento del lancio.

Samsung Galaxy M31s, le caratteristiche

Il Galaxy M31s sarebbe lo smartphone indicato col modello numero SM-M317F su diversi siti di certificazione. Stando a quanto riportato da questi siti, sarebbe equipaggiato con un processore SoC Exynos 9611 octa-core e 6 GB di RAM. Sempre più rumors, fanno optare per uno spazio di archiviazione interno da 128 GB, mentre altre indiscrezioni parlavano anche di una versione da 64 GB. Il sistema operativo Android 10 installato potrebbe essere accompagnato dall’interfaccia personalizzata One UI 2.0.

A far parlare poi è la super batteria da 6.000 mAh, che garantirebbe una durata di 2 giorni con un normale utilizzo. Un particolare che fa diventare la serie Galaxy M di Samsung una delle migliori performance per batteria e durata. Lo schermo potrebbe essere AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+, mentre per la fotocamera si parla di una configurazione quadrupla con sensore principale ISOCELL Bright GW1 da 64 megapixel, mentre la frontale potrebbe essere da 32 megapixel. Non mancherà poi un lettore per le impronte digitali.

Galaxy M31s, data di uscita e prezzo

La data di uscita sembra essere confermata per il prossimo agosto in India, ma il prezzo è salito rispetto alle precedenti stime. Sembra infatti che il Galaxy M31s potrebbe costare 20.000 rupie, contro le 16999 rupie delle prime indiscrezioni. Questo implica che in euro il prezzo sarà di circa 233 euro, contro i 202 euro dei precedenti rumors. Per vedere il nuovo smartphone in Italia, dovremo attendere l’autunno, e il prezzo potrebbe salire anche di circa 100 euro, tra tassi di cambio ed eventuali tasse.