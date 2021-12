Galaxy M33: quando arriva il nuovo Samsung economico

Dovrebbe arricchirsi presto, anzi prestissimo, l’offerta degli smartphone economici a marchio Samsung. Sta per arrivare, infatti, Galaxy M33 5G, un prodotto che avrà un prezzo di listino economico rispetto alla media dei prodotti Samsung ma non per questo si farà mancare qualche specifica di livello.

Sembra infatti che Samsung Galaxy M33 5G avrà una batteria dalla capacità parecchio elevata, elemento che unito ai chip poco energivori che in genere caratterizzano i prodotti di fascia medio bassa è di solito garanzia di un’ottima autonomia. Nonostante Galaxy M33 5G sia uno smartphone ormai prossimo al debutto, e normalmente in questi casi le informazioni note sono già tante, le indiscrezioni finora sono rimaste povere di notizie sul suo conto. Non conosciamo parecchi aspetti, ma è lecito attendersi un prodotto dalla costruzione “razionale", con uno schermo ampio e con diverse colorazioni tra cui scegliere.

Samsung Galaxy M33 5G con batteria “monstre"

Secondo la documentazione intercettata sul sito dell’ente di certificazione Safety Corea, Samsung avrebbe certificato la batteria identificata dalla sigla EB-BM336ABN, che si ritiene possa equipaggiare Samsung Galaxy M33 5G. La batteria, secondo le informazioni rilevate dall’ente, ha una capacità nominale di 5.830 mAh, ma Samsung potrebbe pubblicizzarla – come del resto fanno pressoché tutti i produttori – con la capacità tipica di 6.000 mAh. Per avere un riferimento, l’attuale Galaxy M32 in versione 5G ha una batteria da 5.000 mAh mentre la variante 4G ne ha una da 6.000 mAh, di conseguenza da Samsung Galaxy M33 5G è lecito attendersi una migliore autonomia rispetto al predecessore.

Si tratta naturalmente di indiscrezioni impossibili da verificare, per cui bisogna prenderle per ciò che sono. Peraltro l’evento non ci dà modo di conoscere qualcosa in anteprima in merito alla potenza di ricarica di Samsung Galaxy M33 5G, ma non è da escludere che l’azienda torni a riproporre la ricarica “rapida" da 15 watt vista sul predecessore Galaxy M32. Si citano inoltre delle possibilità concrete che il nuovo smartphone economico possa essere uno dei primi ad arrivare sul mercato con la nuova interfaccia utente One UI 4.0 basata su Android 12.

Samsung negli ultimi anni ha riposto un’attenzione sempre crescente sul software, e l’eventuale adozione dell’ultima interfaccia utente con il più recente sistema operativo di Google su Galaxy M33 5G certificherebbe una volta di più l’intenzione dell’azienda di rimanere attenta a questo aspetto.

Samsung Galaxy M33 5G, quando arriva

A sentire le informazioni più aggiornate che circolano in rete, Samsung Galaxy M33 5G sarà presentato a gennaio 2022, lo stesso periodo in cui dovrebbe venire alla luce l’atteso Samsung Galaxy S21 FE, nonché un mese prima del debutto della prossima e chiacchierata serie di top di gamma Galaxy S22.

Sul prezzo di Samsung Galaxy M33 5G le bocche sono ancora cucite. Il predecessore in variante 4G è proposto in Italia a 299 euro di listino.