Galaxy M51 si svela: batteria infinita e fotocamera top

Continuano a uscire indiscrezioni sulle caratteristiche del Galaxy M51, il nuovo smartphone medio di gamma su cui Samsung sta puntando molto. Alla presentazione e al lancio sul mercato non dovrebbe mancare molto: sul sito russo dell’azienda è già stata creata la pagina ufficiale dedicata al dispositivo. E proprio il mercato russo, insieme a quello indiano, dovrebbe essere tra i primi dove lo smartphone debutterà. Però non dovrebbero esserci problemi anche per il suo lancio in Italia: entro la fine dell’anno il Galaxy M51 sarà acquistabile anche nel Bel Paese.

La scheda tecnica dello smartphone è stata in gran parte svelata online. E quello che emerge immediatamente è la batteria che dovrebbe essere da ben 7.000mAh, garantendo un’autonomia che supera abbondantemente i due giorni. Samsung, però, sta puntando anche su altri elementi, a partire dal comparto fotografico. Nella parte posteriore troveranno posto ben quattro sensori, con la fotocamera principale da ben 64 Megapixel. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Galaxy M51.

La scheda tecnica del Galaxy M51

Il Galaxy M51 sarà a tutti gli effetti un medio di gamma, come lascia intuire la presenza del chipset Snapdragon 730 a bordo. A supporto 6-8GB di RAM (a seconda del modello scelto) e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Lo schermo sarà molto grande: diagonale da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+.

Samsung ha posto grande attenzione anche al comparto fotografico: nella parte posteriore ci saranno ben quattro sensori, con quello principale da 64 Megapixel. A supporto una fotocamera ultra grandangolare da 12 Megapixel, un sensore di profondità da 5 Megapixel e un obiettivo per le foto macro sempre da 5 Megapixel. Nella parte frontale, all’interno del notch, ci dovrebbe essere una fotocamera da 32 Megapixel.

Ora passiamo alla parte più interessante. Oramai è praticamente certo che il Galaxy M51 avrà una batteria da 7.000mAh che garantirà un’autonomia ben superiore ai due giorni. L’unico inconveniente è il peso, che sarà superiore a quello della maggior parte dei dispositivi in circolazione.

Data di uscita e prezzo Galaxy M51

Lo smartphone dovrebbe debuttare nelle prossime settimane in Russia e in India e poi arrivare nel resto d’Europa, compresa l’Italia, entro la fine dell’anno. Viste le caratteristiche, il prezzo del Galaxy M51 dovrebbe essere compreso tra i 350 e i 400 euro.