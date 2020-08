Galaxy M51 caratteristiche ufficiali: superbatteria confermata

Si avvicina sempre di più il lancio del Galaxy M51, nuovo smartphone medio di gamma lowcost di Samsung caratterizzato dalla presenza di una super batteria da ben 7.000mAh. Sono oramai diverse settimane che parliamo del dispositivo e oramai sembra essere ben definita la scheda tecnica del Galaxy M51. Oltre alla batteria, Samsung punterà anche a un comparto fotografico molto interessante, con la presenza di ben quattro fotocamere.

Alla presentazione del dispositivo non manca molto. Lo smartphone dovrebbe essere lanciato il prossimo mese in India e in Russia e poi arrivare nel resto d’Europa entro la fine dell’anno. Il Galaxy M51 dovrebbe seguire lo stesso iter del Galaxy M31s, che prima è stato presentato in India e ora Samsung lo ha (quasi) ufficializzato anche in Europa. Su questo smartphone Samsung punta molto per attrarre una nuova fascia di utenti, interessati sia ad avere buone prestazioni sia una batteria super, senza dimenticare un prezzo abbordabile. Ecco le caratteristiche e il prezzo di lancio del Galaxy M51.

Galaxy M51, la scheda tecnica

Il Galaxy M51 sarà uno smartphone medio di gamma con ambizioni da top. A bordo ci dovrebbe essere il chipset Snapdragon 730, supporto da almeno 8GB di RAM e da 128GBdi memoria interna, espandibile con una microSD. In alternativa allo Snapdragon 730 potrebbe essere montato un chipset Exynos che garantisce le stesse prestazioni. Lo schermo sarà abbastanza grande: 6,65 pollici con risoluzione FullHD+. Il design sarà caratterizzato da un foro al centro con all’interno la fotocamera frontale.

Samsung ha deciso di puntare anche su un comparto fotografico di prim’ordine. Le fotocamere posteriori saranno quattro, con fotocamera principale da 64 Megapixel, grandangolare da 12 Megapixel, teleobiettivo da 8 Megapixel e fotocamera ToF da 2 Megapixel per la profondità di campo.

Come abbiamo già detto, il punto forte del dispositivo sarà sicuramente la batteria da 7.000mAh che garantirà un’autonomia di almeno 2-3 giorni. Da valutare la pesantezza dello smartphone che sicuramente peserà oltre 200 grammi.

Galaxy M51, prezzo e data di uscita

Lo smartphone dovrebbe essere lanciato prima in India e Russia e la presentazione è attesa per il mese di settembre. Come tutti gli altri dispositivi della gamma Galaxy M, anche il Galaxy M51 avrà un ottimo rapporto qualità-prezzo: il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 350 euro.