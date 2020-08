Galaxy M51, lo smartphone lowcost con super batteria è in arrivo

Una super batteria da 7000 mAh e supporto alla ricarica rapida da 25 W. Il Galaxy M51 è lo smartphone lowcost di Samsung che assicura almeno 2 giorni di durata della sua batteria, oltre che 128 GB di spazio di archiviazione interno, secondo gli ultimi rumors in circolazione.

In particolare ad attirare l’attenzione è il nuovo report della certificazione FCC che rivela la presenza del supporto alla ricarica rapida da 25W, come quella in dotazione al Samsung Galaxy M31s rilasciato da appena qualche giorno. Oltre alla batteria, lo smartphone sarà dotato di una fotocamera a configurazione quadrupla, uno schermo OLED con foro per la fotocamera frontale e potrebbe avere un design molto simile a quello del Galaxy M40. Anche se le specifiche note sono ancora poche e le indiscrezioni aumentano, il lancio del Galaxy M51 potrebbe essere molto vicino: già il prossimo settembre.

Galaxy M51, le caratteristiche del Samsung lowcost

Col passare dei giorni, continuano ad aumentare i rumors sulle caratteristiche del Samsung Galaxy M51. Nei giorni scorsi sono diverse le certificazioni tra cui quella Bluetooth e Wi-Fi. Il codice del modello sarebbe SM-M515F, uno smartphone lowcost con display OLED da 6.5 pollici con foro per l’alloggiamento della fotocamera frontale. Il processore in dotazione potrebbe essere almeno un Qualcomm Snapdragon 675, o anche il più prestante Snapdragon 730, e potrà contare su 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno. Il sistema operativo potrebbe essere One UI 2.0 basato su Android 10.

Sul retro dello smartphone lowcost di Samsung troviamo il sensore per la lettura delle impronte digitali, ma soprattutto una fotocamera a configurazione quadrupla con sensore principale da 64 megapixel, secondario e ultra-wide da 12 megapixel, un sensore di profondità e uno per le foto macro. La parte migliore è sicuramente la batteria da 7000 mAh, che garantisce una lunga durata, e la ricarica rapida da 25 W.

Quando esce il Galaxy M51

Non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio del Galaxy M51, ma le ultime indiscrezioni parlano di settembre 2020. La data riguarderebbe inizialmente solo il mercato indiano per poi arrivare in autunno inoltrato anche in Europa. Per quanto riguarda il prezzo, potrebbe essere compreso tra i 350-450 euro.