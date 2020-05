Galaxy Note 20 Plus, schermo gigante e batteria mini

Fonte foto: Karlis Dambrans / Shutterstock.com 1 di 5 Galaxy Note 20 Plus, prime indiscrezioni Il Galaxy Note 20 Plus, cioè il "phablet" di Samsung in versione 2020, arriverà a fine estate e, leggendo gli ultimi leak circolati in rete, avrà praticamente tutte le caratteristiche ipotizzate già da tempo. Tranne una: la batteria sarà molto più piccola di quanto i fan di Samsung potessero sperare. E il motivo è molto semplice: c’è bisogno di spazio per la SPen, il pennino che caratterizza la serie Note dell’azienda sud-coreana

Fonte foto: OnLeaks/Pigtou 2 di 5 Le prime immagini del Galaxy Note 20 Plus L'ultimo dei leak riguarda il design e proviene dallo shop online Pigtou, che pubblica un render del noto leaker OnLeaks. Da questo render possiamo vedere come sarà lo schermo del Galaxy Note 20 Plus e tutto il reparto fotografico posteriore. Il design non è molto diverso da quello del Galaxy Note 20 normale, né da quello dei Galaxy Note 10 dell'anno scorso. In particolare Samsung non è ancora riuscita a integrare la fotocamera frontale sotto lo schermo e non è neanche detto che l'azienda coreana userà il suo sensore da 108 MP per l'obiettivo posteriore principale (sia sul Galaxy Note 20 che sul Galaxy Note 20 Plus).

Fonte foto: OnLeaks/Pigtou 3 di 5 Samsung Note 20 Plus: schermo e design Il design del Samsung Galaxy Note 20 Plus sarà dominato dal grande schermo da 6,9 pollici, OLED con tecnologia LTPO e refresh fino a 120 Hz, che a differenza di quello del Note normale sarà curvo e non piatto. La S-Pen sarà invece spostata a sinistra, come sul Galaxy Note 20, e si estrarrà dal basso. Proprio accanto al foro per la penna ci sarà la griglia dello speaker, subito dopo c'è la porta USB-C e infine il foro del microfono per la cancellazione del rumore.

Fonte foto: OnLeaks/Pigtou 4 di 5 Samsung Galaxy Note 20 Plus: le fotocamere posteriori Le fotocamere posteriori del Galaxy Note 20 Plus saranno inglobate in un grosso e sporgente bumper rettangolare e saranno quattro, una delle quali potrebbe essere lo stesso obiettivo del Galaxy S20 Ultra da 108 MP, ma su questo dettaglio, come anche sullo zoom 100X, i dubbi sono ancora molti. Ci dovrebbe essere, invece, il sensore di profondità ToF.