Galaxy S11, con fotocamera telescopica e batteria sorprendente

7 Novembre 2019 - I prossimi smartphone top di gamma Samsung arriveranno sul mercato nel 2020, ma già circolano tante indiscrezioni sulle loro specifiche e caratteristiche. La serie S di Galaxy giunge alla sua undicesima edizione e si prepara a conquistare anche gli utenti più diffidenti. Come? Con una batteria senza paragoni, che si traduce in un’autonomia superiore a quella dei modelli precedenti.

Infatti, Samsung Galaxy S11 sarà uno smartphone piccolo e compatto, ma allo stesso tempo avrà una batteria importante, che compete addirittura con quella della versione standard del Galaxy S10. Le caratteristiche sono state svelate dal sito Web Safety Korea che ha pubblicato anche una fotografia del componente, con relative misure. La batteria ha un codice specifico: EB-BG980ABY che appare chiaramente nell’immagine. Ma quali sono le caratteristiche del Galaxy S11 e cosa si può capire dalla foto diffusa sul web?

Samsung Galaxy S11: quali sono le caratteristiche della batteria?

Il GalaxyS11, nome in codice Picasso, è tra gli smartphone più attesi del 2020. La presentazione avverrà come al solito a febbraio, in concomitanza con il World Mobile Congress (o qualche giorno prima) che si terrà a Barcellona dal 24 al 27 febbraio. Già si conoscono alcune caratteristiche tecniche, ma da qualche giorno circola una news sull’autonomia energetica.

Nelle ultime il sito di news koreano Web Safety Korea ha diffuso la fotografia della batteria del Galaxy S11. Quali sono i dettagli che lo suggeriscono? Innanzitutto, il componente riporta un codice che iniziato con “G980” che corrisponderebbe proprio al modello del telefono. Cosa sappiano finora della batteria?

Sicuramente alle grandi dimensioni corrisponde una capienza molto interessante. Secondo le voci, dovrebbe avere tra i 3.800 e i 3.900 mAh. Si tratta di un vero e proprio balzo in avanti per il marchio, considerando che la batteria del Galaxy S10 Standard è di 3.100 mAh.

Ma perché Samsung ha fatto questa scelta? Molti esperti hanno subito pensato alle necessità del 5G. Il marchio starebbe progettando batterie adatte per tutti i modelli di cellulare. Infatti, tutti i modelli del Galaxy S10 avranno una variante 5G, una connessione più stabile e veloce, che ruba energia e quindi ha bisogno di una batteria più potente. Esiste già un esempio di questa evoluzione: il Galaxy Note 10 5G, appositamente pensato per la rete veloce ha una batteria di 3.500 mAh. Per il momento, questo modello è venduto solo in Corea del Sud, ma ben presto sarà necessario adattare gli smartphone anche in Europa, in concomitanza con l’avanzare della rete 5G.

Galaxy S11: caratteristiche della fotocamera telescopica

Sono emerse indiscrezioni anche sulla fotocamera telescopica. Il Galaxy S11 avrà il sensore da 108 Megapixel (esattamente come lo Xiaomi Note 10 lanciato nelle ore passate, il cui comparto fotografico è stato realizzato in collaborazione proprio con Samsung) e, cosa ancora più interessante, un obiettivo telescopico che dovrebbe garantire uno zoom 5X ottico. In questo caso, i coreani hanno “tratto ispirazione” dai cinesi di Huawei, che nei mesi passati avevano lanciato uno smartphone con zoom combinato ottico-digitale con ingrandimento 50x.