Samsung, questo smartphone ha uno sconto esagerato: offerta imperdibile

Il Galaxy S21 FE è in offerta con uno sconto del 44% e risparmi quasi 250€ sul prezzo di listino. Lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. Ecco la scheda tecnica

Per uno smartphone top di gamma non bisogna spendere necessariamente una cifra enorme, l’importante è aspettare il momento giusto e soprattutto l’offerta giusta. Come accade oggi per il Galaxy S21 FE, telefono super prestazionale di Samsung che oggi troviamo su Amazon con uno sconto del 44% e che fa risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino. Solo oggi lo paghi quanto un buon medio di gamma e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, questo smartphone Samsung resta tuttora un dispositivo super affidabile. E il merito è in parte delle componenti e della scheda tecnica e in parte dei continui aggiornamenti software rilasciati dall’azienda sud-coreana. Lo smartphone è dotato di un ottimo processore super prestazionale di Qualcomm (lo Snapdragon 888), di un comparto fotografico top e di una batteria a ricarica rapida. Lo schermo è una garanzia, sia per quanto riguarda la fluidità sia la luminosità. Difficile chiedere di più a un dispositivo a questo prezzo.

Galaxy S21 FE: la scheda tecnica

La bontà dell’offerta e dello smartphone è garantita dallo stesso sito di e-commerce che lo ha premiato con il badge "Scelta Amazon" riservato solamente ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti specifici. Vediamo insieme quali sono questi requisiti analizzando la scheda tecnica del Galaxy S21 FE.

Lo smartphone è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD. Il display è dotato della tecnologia Super Smooth che assicura un refresh rate fino a 120Hz per movimenti super fluidi soprattutto quando si utilizzano le app social. Il pannello ha anche un’ottima luminosità che lo rende perfettamente visibile sotto la luce del sole. Grazie alla presenza del vetro Gorilla® Glass Victus™ il display è più resistente alle cadute e agli urti. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 888 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, quanto basta per prestazioni top con ogni applicazione.

Una delle soprese di questo dispositivo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 12MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12M e un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera per i selfie è da ben 32MP per autoritratti super definiti anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Nell’app fotocamera sono disponibili tante modalità di scatto che permettono di rendere unici foto e video. Non manca la modalità notte per scatti luminosi anche quando è buio.

Presente anche una batteria da 4500mAh che assicura un’autonomia che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. E grazie alla ricarica rapida hai il 50% di autonomia in meno di trenta minuti.

Galaxy S21 FE un offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo crollato verticalmente per il Galaxy S21 FE. Oggi troviamo lo smartphone Samsung a un prezzo di 429,75€ e con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino. Inutile dire che si tratta di una delle migliori offerte di Ferragosto disponibili su Amazon. Il risparmio supera i 300€, una cifra super interessante per un telefono. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone viene spedito da Amazon e bastano pochi giorni per riceverlo gratuitamente a casa. Insomma, un’offerta che non si vedeva da tempo per uno smartphone super top.

