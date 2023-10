Galaxy S23 Ultra, il prezzo del Prime Day è da urlo: sconto spaziale

Non è un Prime Day senza un’offerta allettante per uno smartphone Samsung. E infatti anche in questo appuntamento autunnale, Amazon ha voluto fare le cose in grande, scontando quello che al momento è uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Stiamo parlando proprio del Galaxy S23 Ultra, uno smartphone estremo, non tanto per il suo design, quanto per la scheda tecnica scelta dal produttore sud-coreano. Un telefono (anche se è riduttivo chiamarlo così) con il quale puoi fare veramente di tutto, dalle fotografie con una qualità professionale, al giocare con le app più pesanti, fino al lavorare quando sei in viaggio. Proprio alla fascia business si rivolge questo smartphone: grazie alla S Pen integrata puoi trasformarlo velocemente in un mini tablet (lo schermo ha una diagonale di ben 6,8") e lavorare sui documenti di lavoro oppure prendere appunti o note. Il tutto supportato dal miglior processore Snapdragon sul mercato.

L’eccezionalità dell’offerta di oggi la si capisce dallo sconto che troviamo nella pagina prodotto. Solo per oggi è disponibile con una percentuale di sconto del 32% e il prezzo scende per la prima volta sotto la soglia dei 1000€. Risparmi quasi 500€ rispetto al prezzo di listino e approfitti di una delle migliori promo di questo evento Prime. Per non farci mancare nulla è possibile anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. Non farti scappare questa super opportunità: hai solo poche ore.

Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra: le caratteristiche tecniche

Fare un semplice elenco della caratteristiche tecniche del Galaxy S23 Ultra è quasi inutile. Bisogna analizzare nel dettaglio le componenti tecniche e capire soprattutto la loro utilità. Come ad esempio quella della S Pen. Lo smartphone Samsung è l’unico a essere dotato anche di un pennino che lo trasforma velocemente in un taccuino digitale, in un mini-tablet e in un ottimo strumento di lavoro. Con la S Pen puoi prendere appunti, scrivere delle note, disegnare nel tempo libero e anche sottolineare importanti documenti di lavoro. Ed è sempre pronto ad aiutarti. Uno smartphone differente da tutti gli altri e che è pensato per essere vissuto a trecentosessanta gradi per tutto il giorno.

A questo associa anche delle componenti tecniche da urlo. Come ad esempio il processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8GB di RAM e a 256GB di memoria interna, quanto basta per assicurare performance elevate con tutte le applicazioni (soprattutto i videogame). Di livello assoluto anche lo schermo: troviamo un display Dynamic AMOLED 2x da 6,8" con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido nella vita di tutti i giorni.

Il vero fiore all’occhiello dello smartphone, però, è il comparto fotografico. Al momento è uno dei migliori cameraphone sul mercato e lo testimoniano i tanti test da cui è uscito vincitore. Il segreto è una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200MP (uno dei pochi smartphone a montarlo), un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e un doppio teleobiettivo da 10MP, un con zoom ottico 10x, l’altro con zoom ottico 3x. E proprio nelle foto in lontananza Samsugn riesce ad avere la meglio sulla concorrenza, grazie anche all’ottima intelligenza artificiale. E non per farci mancare nulla c’è anche la tecnologia Nightography per le foto e i video in notturna. Difficile trovare di meglio.

La giusta conclusione è una batteria da 5000mAh che ti assicura la giusta energia per arrivare a fine giornata senza la paura di restare senza carica.

Galaxy S23 Ultra: prezzo, offerta e sconto Prime Day

Quest’ultimo giorno di Prime Day ci riserva offerte super interessanti. Oggi trovi il Galaxy S23 Ultra in offerta con uno sconto di ben il 32% che fa scendere il prezzo a 999€. Per lo smartphone Samsung si tratta della prima volta sotto la soglia psicologica dei 1000€. Ma l’offerta non si ferma qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 199,80€ utilizzando il servizio di Amazon presente nella pagina prodotto. Non farti scapare questa opportunità: non è una cosa di tutti i giorni risparmiare quasi 500€ sull’acquisto di uno smartphone. Acquistandolo in questo momento lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore.

