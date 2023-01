Galaxy S23 sarà meno veloce di Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

A ormai poche ore del lancio ufficiale della nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S23 che comprende i modelli Galaxy S23 standard, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, un nuovo rumor rivela le differenze tra i tre telefoni che, in buona sostanza, dovrebbero spiegare il prezzo di ognuno di loro.

L’ultima indiscrezione che riguarda i nuovi top di gamma di Samsung arriva dal leaker Chunvn8888 che svela quai saranno le principali differenza tra i modelli Galaxy S23 e Galaxy S23+. Queste differenze si aggiungono alle informazioni che già conosciamo su Galaxy S23 Ultra e ci permettono di capire il posizionamento di ognuno dei tre modelli.

Galaxy S23: "piccolo" anche nella dotazione

Samsung Galaxy S23 standard, secondo il leaker, avrà memorie flash per lo spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1, mentre il Galaxy S23+ e il Galaxy S23 Ultra avranno memorie nello standard UFS 4.0.

In pratica le memorie UFS 3.1 hanno la metà della velocità di quelle UFS 4.0. Tradotto, le app e il sistema operativo si avvieranno molto più velocemente su Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra rispetto a Galaxy S23. Sia su Galaxy S23 che su Galaxy S23+, però, la quantità minima di spazio di archiviazione sarà di 128 GB.

Sempre in tema di velocità, ma che in questo caso che riguarda le connessioni wireless, il leaker sottolinea che il Galaxy S23 sarà dotato di WiFi 6E, mentre il fratello maggiore (e ovviamente anche il Galaxy S23 Ultra) di WiFi 7. Questa differenza inizialmente non sarà un problema, visto che ancora i router WiFi 7 si contano sulle dita di una mano sola.

Un’altra differenza sempre a livello di connessioni senza fili, riguarda la presenza della recente tecnologia UWB solo sui due modelli più costosi (Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra) ma non anche sul Galaxy S23. Questa tecnologia, che si basa sul Bluetooth, consente di eseguire molte attività che sempre di più stanno prendendo piede, come l’apertura delle portiere di un’auto senza utilizzare la chiave o lo sblocco della serratura della porta delle case intelligenti.

Il leaker parla anche di cornici più spesse per il Galaxy S23 e anche di una potenza di ricarica della batteria limitata a 25W contro i 45 W a disposizione dei modelli Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Le altre differenze tra il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ erano già note, come un display e una batteria di dimensioni inferiori.

Gamma Galaxy S23: i punti in comune

Se quelle elencate sopra sono le differenza tra il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ ci sono anche tante caratteristiche comuni nei due modelli di smartphone e, in alcuni casi, anche con Galaxy S23 Ultra.

Tutti e tre i modelli hanno un display Dynamic AMOLED 2X con risoluzione Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, e che include la tecnologia di visualizzazione HDR10+, e un picco di luminosità fino a 1.750 nit. Sotto questo pannello in tutti i modelli è previsto un lettore di impronte digitali a ultrasuoni.

Identico, su Galaxy S23 e Galaxy S23+, il comparto fotografico a tre sensori: il principale da 50 MP, un ultrawide da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP. Galaxy S23 Ultra, invece, sarà il primo Samsung con sensore fotografico da 200 MP.

Come già detto è comune anche il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen (probabilmente una versione più potente di quella normale, realizzata appositamente da Qualcomm per Samsung) e la memoria LPDDR5X. Quest’ultima sarà da 8 GB su Galaxy S23 e Galaxy S23+, ma da 12 GB su Galaxy S23 Ultra.

Sono tutti e tre i modelli sono dotati di protezione Gorilla Glass Victus 2 sia nella parte anteriore sia in quella posteriore e di una scocca realizzata in alluminio Armor. Il tutto con certificazione IP68.

Non cambiano anche le connessioni WiFi Direct, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e USB 3.2, così come la ricarica wireless inversa da 4,5 W e la compatibilità con le funzioni Samsung DeX, Samsung Wireless DeX e Samsung Pay.

Gamma Galaxy S23: i prezzi

Le differenze tra un modello e l’altro della gamma Galaxy S23, quindi, ci saranno e, in alcuni casi, saranno anche importanti. Ma d’altronde i prezzi saranno molto alti e Samsung ha dovuto fare delle scelte per tenere il prezzo del modello base sotto i mille euro.

I prezzi ufficiali in Italia li conosceremo solo la sera del 1° febbraio, ad ora di cena, ma nel frattempo sono già trapelati quelli spagnoli, che saranno probabilmente identici o quasi: