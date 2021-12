Galaxy Tab A8 2021 ufficiale: più potenza a un prezzo piccolo

Samsung ha finalmente lanciato Galaxy Tab A8 2021, tablet economico che va a prendere il posto del precedente Tab A7, mantenendo alcune caratteristiche distintive e migliorandone tante altre. Infatti, l’estetica del nuovo modello è in linea con i top di gamma della categoria: le cornici del display sono molto sottili e lo spessore del telaio è irrisorio.

C’è grande attesa anche per il Galaxy Tab S8 che, stando ai recenti rumor, dovrebbe avere caratteristiche in grado di mettere a dura prova l’egemonia dell’iPad Pro di Apple. Per il suo arrivo, i fan dell’azienda coreana dovranno probabilmente aspettare qualche mese, magari consolandosi con il nuovo tablet Android di fascia media Samsung che, oltre ad avere un prezzo molto competitivo, è anche uno strumento ideale per la produttività e l’intrattenimento. Il modello economico di Samsung è stato appena svelato e ne conosciamo già tutte le specifiche, ma occorrerà aspettare ancora qualche giorno per poterlo acquistare.

Samsung Galaxy Tab A8 2021: caratteristiche

Con un display TFT da 10,5 pollici che occupa l’80% della superficie disponibile, caratterizzato da risoluzione WUXGA (cioè 1.200×1.920 pixel, leggermente superiore al Full HD) e aspetto di forma 16:10, e Galaxy Tab A8 2021 è uno strumento di ausilio per lavoro e studio, ma è anche perfetto per l’intrattenimento.

Infatti, per garantire la riproduzione di contenuti multimediali di qualità, Samsung ha integrato quattro altoparlanti stereo Dolby Atmos, capaci di riprodurre un suono molto avvolgente. Inoltre, non manca la possibilità di collegare le cuffie, tramite l’ingresso jack da 3,5 millimetri o via Bluetooth 5.0.

Ad alimentare il tutto troviamo il processore Unisoc Tiger T618, chipset realizzato a 12 nanometri e con frequenza massima di 2 GHz. Lo accompagnano l’unità di elaborazione grafica (GPU) Mali G52 MP2, memoria RAM da 3 o 4 GB e memoria interna (espandibile) in tre differenti tagli: 32, 64 e 128 GB, per soddisfare ogni esigenza. Per il resto si può contare sull’affidabilità di Android 11 e dell’interfaccia grafica One UI 3.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si può fare affidamento su un obiettivo frontale da 5 MP e su uno posteriore da 8 MP con autofocus. In alcuni mercati sarà disponibile anche la connettività 4G, ma è comunque possibile usufruire del WiFi 5 per una connessione senza fili ottimale in casa e in ufficio. Inoltre, Galaxy Tab A8 2021 integra un sensore di impronte digitali laterale, sfrutta la tecnologia Samsung Knox per il riconoscimento facciale e ha anche il GPS.

Nonostante l’ampio schermo e la buona batteria (da 7040 mAh), Samsung Galaxy Tab A8 2021 ha un peso di appena 508 grammi e dimensioni piuttosto contenute: 246,8 x 161,9 x 6,9 mm. La ricarica viene completata grazie alla porta USB Type-C 2.0 che supporta la potenza di 15 W.

Samsung Galaxy Tab A8 2021: prezzo

Sebbene il predecessore, Tab A7, abbia fatto il suo debutto ad ottobre 2020, la nuova versione si è fatta attendere un po’ di più e non ha centrato l’obiettivo di arrivare a ottobre 2021. Ma c’è la crisi dei chip, lo sappiamo, e non lo si può rimproverare a Samsung.

Già dalla fine di questo mese, però, Galaxy Tab A8 2021 sarà disponibile in Europa (Italia inclusa) a partire da 249 euro nelle colorazioni Grey Silver e Pink Gold.