Samsung Galaxy Tab S8 Ultra non ha più segreti

A poche ore dall’evento mondiale Unpacked di domani 9 febbraio 2022, dove saranno rivelati i nuovi Galaxy Tab S8 e Galaxy S22 registriamo una nuova fuga di notizie, proprio quando ci sembrava di essere riusciti a conoscere ogni aspetto tecnico dei nuovi gioielli della casa sud-coreana. Evan Blass, rispettato leaker rompe l’embargo imposto dai comunicati stampa e rivela che i nuovi Galaxy Tab S8 avranno un supporto software più lungo.

Il documento conferma in gran parte quanto già abbiamo condiviso in precedenza: assisteremo alla presentazione di tre nuovi tablet, incluso per la prima volta un modello Ultra più grande. Mettendo assieme il leak e le indiscrezioni trapelate dalla fuga di notizie di Amazon che ha pubblicato per errore le schede tecniche dei 3 tablet Samsung Tab S8, S8 Plus ed S8 Ultra, quindi, possiamo ben mettere a fuoco sia le caratteristiche tecniche sia i prezzi di ogni modello. Quindi siamo pronti per anticipare con un buon margine di precisione le novità che saranno annunciate domani, pregustandoci in anteprima questi gioielli della tecnologia progettati per vivere momenti di lavoro e di divertimento al massimo delle possibilità.

Galaxy Tab S8 caratteristiche tecniche

I Samsung Galaxy Tab S8 che saranno dotati del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Le opzioni RAM per i modelli più piccoli includono 8 GB e 12 GB e le opzioni di archiviazione sono 128 GB e 256 GB. L’Ultra sarà disponibile in tre configurazioni di RAM (8GB/12GB/16GB) e tre varianti di storage (128GB/256GB/512GB). Tutti e tre i prodotti avranno uno slot microSD per espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB.

Il Tab S8 standard avrà uno schermo TFT LTPS da 11 pollici con una risoluzione di 2.500×1.600; il Tab S8 Plus un AMOLED da 12,4 pollici e risoluzione di 2.800×1.752; il Tab S8 Ultra vanta uno schermo da 14,6 pollici (in pratica quanto un notebook) con una risoluzione di 2.960×1.848. Gli schermi su tutti i modelli avranno una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il comparto fotocamere è così disposto nei primi due modelli: doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 13 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 6 MP e un’unità flash, con fotocamera frontale ultra-wide da 12MP. Sull’Ultra si aggiunge un altro sensore frontale wide da 12MP e i due moduli saranno alloggiati in un notch.

E’ supportata la registrazione video 4K a 30 fps e per l’audio ci sarà una configurazione firmata AKG e compatibile con Dolby Atmos. Il modello più piccolo avrà un sensore di impronte digitali integrato nella parte laterale, le altre due varianti avranno il lettore di impronte digitali in-display.

Il Tab S8 Ultra e l’S8 Plus hanno una nuova S Pen con una velocità di latenza di 2,8 ms, un miglioramento significativo rispetto alla latenza di 9 ms del Tab S7, il che significa che il ritardo tra l’input e il suo aspetto sugli schermi sarà trascurabile.

La serie Tab S8 supporterà la ricarica rapida a 45 W: non molto, in assoluto, ma tantissimo, rispetto alla media dei prodotti Samsung. La variante Ultra avrà una batteria da 11.200 mAh e richiederà 90 minuti per una ricarica completa. L’S8 verrà fornito con una batteria da 8.000 mAh e il modello Plus avrà una cella da 10.090 mAh sotto la scocca e questi modelli richiederanno 10 minuti in meno per passare da zero a ricarica piena.

Galaxy Tab S8: prezzi e disponibiltà

Secondo il documento, i preordini inizieranno il 9 febbraio e i tablet verranno venduti in mercati selezionati tra cui Stati Uniti, Europa e Corea, a partire dal 25 febbraio.

Chi prenota il Galaxy Tab S8 Ultra, riceverà gratuitamente la nuova Book Keyboard Cover e coloro che prenoteranno uno degli altri due tablet riceveranno la Book Cover Keyboard Slim. La S Pen e il cavo USB Type-C saranno inclusi nella confezione mentre si dovrà acquistare a parte il caricabatterie da 45 W.

I nuovi tablet avranno Android 12 installato di fabbrica e riceveranno quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Infine, ecco i prezzi che potrebbero essere applicati, euro più, euro meno ma che naturalmente scopriremo definitivamente solo domani: