Galaxy Watch4: l'update più atteso è arrivato

Samsung ha deciso di portare un aggiornamento che aveva fatto felici i possessori dello smartwatch Galaxy Watch5 anche sul più datato Galaxy Watch4. Stiamo parlando della possibilità di controllare lo zoom della fotocamera dello smartphone associato allo smartwatch direttamente da quest’ultimo utilizzando la ghiera girevole o pizzicando sul display.

Una funzione molto utile per scattare foto di gruppo da lontano avendo a al contempo la possibilità di regolare l’inquadratura senza avere tra le mani lo smartphone. Per ottenere tutto ciò, però, serve lo smartwatch giusto, con l’update giusto, e lo smartphone giusto.

Samsung Galaxy Watch4 – Versione 44 mm Bluetooth

Samsung Galaxy Watch5 – Versione 44 mm Bluetooth

Zoom regolato a distanza anche per i Watch4

Il primo aggiornamento è stato implementato da Samsung per il Galaxy Watch5, con la versione di firmware R910XXU1AWA3 rilasciata poco meno di 15 giorni fa. Lo stesso aggiornamento, oltre alla possibilità di controllare lo zoom dallo smartwatch, includeva una patch di sicurezza e un nuovo strumento di diagnostica del dispositivo.

A pochi giorni da questo aggiornamento, Samsung ha deciso di proporlo anche per il Galaxy Watch4, con il firmware R860XXU1GWA3. Con esso, si aggiorna l’app Camera Controller che porta la nuova funzione controllo dello zoom e anche lo strumento diagnostico che secondo Samsung consentirà di controllare il corretto funzionamento dello stato della batteria del Galaxy Watch, la funzione touch screen, ecc. Questo sarà possibile utilizzando in abbinamento le ultime versioni delle app Samsung Members e Galaxy Wearable.

Anche in questo caso, come per lo stesso aggiornamento arrivato per il Watch5, la funzione zoom da remoto è disponibile solo per alcuni smartphone Samsung. Il produttore coreano infatti specifica che "la funzione è supportata solo sui modelli di punta rilasciati dopo Samsung Galaxy S20 o Z Flip con almeno One UI 5.1"

Patch di sicurezza sì, no, forse

Non è chiaro se in questo aggiornamento per il Watch4 sia presente anche la patch di sicurezza, non menzionata da chi ha già ricevuto e installato l’update del firmware.

Per saperne di più a riguardo della presenza o meno della patch di sicurezza bisognerà attendere il report ufficiale di Samsung che spiega cosa contiene nella sua interezza l’ultimo firmware rilasciato.

Con questo aggiornamento Samsung ha mantenuto le promesse di aumentare le funzionalità dei suoi smartwatch, senza dimenticare quelli meno recenti ma che comunque rimangono al polso di tanti utenti.

Samsung Galaxy Watch4 – Versione 44 mm Bluetooth

Samsung Galaxy Watch5 – Versione 44 mm Bluetooth