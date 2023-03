Galaxy Watch4, prezzo al minimo storico: è un vero affare

La settimana comincia nel migliore dei modi grazie alla super promo che troviamo oggi su uno degli smartwatch più interessanti lanciati negli ultimi anni. Ci riferiamo al Samsung Galaxy Watch4 e all’offerta disponibile su Amazon che ce lo fa pagare poco più della metà. Il merito è dello sconto del 49% che fa scendere il prezzo al minimo storico e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Con il Galaxy Watch4 Samsung ha fatto un deciso salto in avanti nel settore degli orologi intelligenti. Il passaggio al sistema operativo WearOS di Google insieme all’utilizzo di sensori avanzati ha cambiato profondamente la filosofia dell’azienda sudcoreana, fino a diventare un concorrente temibile anche per Apple. Lo smartwatch impara in pochissimo tempo come conoscerti al meglio, monitorando costantemente il tuo stato di salute e tenendo sotto controllo parametri vitali fondamentali come il battito cardiaco. Gli appassionati del fitness, invece, trovano più di 90 modalità di allenamento e possono sfidare i propri amici in ogni momento. Un orologio super completo che oggi troviamo a un prezzo mai visto prima.

Galaxy Watch4

Galaxy Watch4: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di un dispositivo come il Galaxy Watch 4 bisogna partire direttamente dalle funzionalità. E sotto questo punto di vista l’orologio Samsung ha veramente pochi rivali. A fare la differenza è la presenza del sensore Samsung BioActive in grado di monitorare contemporaneamente tre parametri molto importanti. In primis effettua un’analisi di impedenza biolettrica (uno dei pochi a farlo): in parole semplici misura la quantità di grasso, di muscoli scheletrici e di acqua presente nel proprio corpo. Poi tiene sotto controllo ventiquattro ore su ventiquattro il battito cardiaco e anche la pressione sanguigna. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un’analisi profonda del proprio riposo notturno. Un check-up generale che ti permette di avere sempre un’idea chiara del proprio stato di salute.

Altrettanto valide sono le funzioni per gli amanti del fitness. Troviamo a disposizione più di 90 modalità di allenamento ed è possibile condividere i risultati con i propri amici e sfidarli per vedere chi riesce a superare i tuoi record. Inoltre, grazie alla presenza del sistema operativo WearOS di Google (personalizzato dagli ingegneri Samsung), abbiamo a disposizione tante app dedicate al mondo del fitness.

Chiudiamo con alcune caratteristiche tecniche. La versione che troviamo oggi in offerta è quella da 40mm (la più piccola) ed è dotato di uno schermo touch con un’ottima luminosità e che si vede anche sotto la luce del sole. Puoi personalizzare il quadrante scegliendo tra le tante watch faces disponibili. La batteria assicura un’ottima autonomia e si riescono a coprire anche 6-7 giorni.

Galaxy Watch4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Su Amazon troviamo una buonissima promo per il Galaxy Watch4: oggi è disponibile a un prezzo di 138,17€ con uno sconto imperdibile del 49%. Lo si paga praticamente la metà e si risparmiano più di 130€. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte di tutto il web per uno smartwatch di questo livello. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 27,64€ al mese. L’orologio viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene in pochissimi giorni. Per il reso gratuito si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

Galaxy Watch4

