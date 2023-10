Galaxy Watch5 Pro, l'offerta di oggi è da far girare la testa: sconto esagerato

Fonte foto: Samsung Newsroom

Una delle ultime novità in fatto di smartwatch sono i modelli ultra resistenti. Da Garmin fino ad Apple, tutte le principali aziende hanno lanciato il loro modello realizzato con materiali speciali. E in questa "corsa" non può mancare Samsung. Non a caso l’azienda sud-coreana ha lanciato il Galaxy Watch5 Pro LTE, uno smartwatch adatto a tutte le esigenze, con le sue molteplici funzioni oltre che uno stile elegante. Bene, la buona notizia è che oggi è proposto con uno sconto davvero imperdibile del 37% che permette di risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino. Ma non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,20€ al mese.

Oltre a essere realizzato con materiali super resistenti, il Galaxy Watch5 Pro ha anche funzionalità utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio dei sensori che monitorano costantemente il tuo livello di salute. Ma non solo. Hai un chip GNSS che ti permette di sapere in ogni momento la tua posizione esatta. E grazie alla batteria di grandi dimensioni, copri almeno un paio di giorni.

smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE offre un puntuale e preciso tracciamento del percorso tramite GPS, grazie alla funzione Route Workout che permette di importare percorsi di allenamento in formato GPX mettendo in connessione il tuo smartphone con l’orologio, così da sincornizzare i dati sulla tua mappa di allenamento. La batteria è a lunga durata, e non dovrai preoccuparti di ricaricarlo continuamente. Importante il cardiofrequenzimetro integrato, per tenere sotto osservazione i battiti cardiaci durante l’attività sportiva. Molto utile la funzione Track Back, che ti aiuta a ritrovare la strada del ritorno. Orientarsi quindi diventa facile grazie alla navigazione dettagliata, guidata dalla voce o da una vibrazione e pensata per ciclisti ed escursionisti.

Utile il sensore BioActive che ha 3 funzioni in 1: controlla la percentuale di grasso, acqua e muscoli, monitora la frequenza cardiaca e controlla la salute cardiovascolare per rilevare frequenze cardiache e pressioni sanguigne insolite. Non manca il monitoraggio del sonno, che tiene traccia delle fasi del sonno, per comprendere se dormiamo correttamente.

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE: prezzo e offerte Amazon

Veniamo ora all’offerta in corso: lo smartwatch Galaxy Watch5 Pro LTE oggi lo paghi molto meno, grazie a un incredibile sconto del 37%. Infatti, se decidi di comprarlo ora, pagherai questo gioiellino indossabile solo 345,98 euro. Amazon offre anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon: 5 rate da 69,20€ al mese. La disponibilità è immediata e ti arriva a casa in meno di ventiquattro ore.

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE