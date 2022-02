Galaxy Z Flip3, a questo prezzo è una vera occasione

Gli smartphone sono tutti uguali. Questa è una delle principali critiche che si fanno solitamente agli smartphone. Ed è difficile dire qualcosa in contrario: il design di tutti i modelli oramai è molto simile e per capire quale è il migliore bisogna solamente leggere la scheda tecnica, ma non è una cosa che in molti amano fare. Fortunatamente ci sono alcuni smartphone che si contraddistinguono e lo fanno in un modo tutto loro. Un esempio è il Galaxy Z Flip3, uno dei pochi smartphone pieghevoli disponibili sul mercato. Samsung ha puntato molto su questa nicchia di mercato e con la serie Z Flip ha introdotto una tipologia di smartphone molto particolare e utile allo stesso tempo.

Il Galaxy Z Flip3 ha il classico designa a conchiglia, che fa tornare in mente molti cellulari in voga nei primi anni del 2000. Al design classico, però, associa un’anima moderna, come dimostra lo schermo pieghevole e una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare a un top di gamma (tanto da utilizzare il processore Snapdragon 888, uno dei migliori disponibili sul mercato). Lo smartphone oggi è anche in offerta speciale su Amazon a un prezzo di 799€, ben il 30% in meno rispetto a quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate, utilizzando il servizio offerto da Cofidis.

Se vuoi restare aggiornato in tempo reale sulle migliori offerte del giorno, consigliamo di iscriverti al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Z Flip3

Il design un po’ particolare non deve ingannare: il Galaxy Z Flip3 è in primis uno smartphone top di gamma, con una scheda tecnica molto interessante. Alle performance si abbinano delle funzionalità che solo questo smartphone può offrire. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci offre il Galaxy Z Flip3.

Per questa nuova versione dello smartphone pieghevole, Samsung ha fatto le cose in grande, andando a migliorare i piccoli difetti segnalati dagli utenti. In primis partiamo dal design che va a riprendere il formato “conchiglia" diventato iconico nei primi anni del 2000. Lo smartphone ha un doppio schermo: quello esterno da 1,9", molto utile grazie a delle funzionalità sviluppate appositamente da Samsung, e quello interno da 6,7" con refresh rate a 120Hz. Con il display esterno da 1,9" si possono controllare i messaggi, scattare foto, riprodurre musica e molto altro, tutto questo senza aprire lo smartphone.

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 888, uno dei migliori disponibili sul mercato, con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Molto interessante il comparto fotografico: nella parte esterna troviamo una doppia fotocamera da 12MP, mentre nella parte interna un obiettivo da 10MP. Grazie allo schermo esterno, è possibile scattare le foto senza aprire lo smartphone e premendo solamente il tasto del volume.

Samsung ha lavorato molto anche sulla resistenza del dispositivo, proteggendo la cerniera dello schermo pieghevole con un telaio in alluminio. Inoltre il Galaxy Z Flip3 è anche impermeabile all’acqua (fino a 1,5 metri per 30 minuti) grazie alla certificazione IPX7.

Galaxy Z Flip3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Uno sconto eccezionale per uno degli smartphone più particolari e performanti usciti negli ultimi mesi. Il Galaxy Z Flip3 lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 799€ grazie allo sconto del 30%. Acquistandolo oggi si risparmiano ben 350€, una cifra tutt’altro che da disprezzare. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è garantita nel giro di un paio di giorni. Per il reso ci sono a disposizione ben 30 giorni.

Il Galaxy Z Flip3 è disponibile in tre diverse colorazioni: nero, crema e lavanda.

Galaxy Z Flip3 – nero

Galaxy Z Flip3 – crema

Galaxy Z Flip3 – lavanda