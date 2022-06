Galaxy Z Flip3 in offerta con un doppio sconto: prezzo incredibile

Gli smartphone pieghevoli stanno sempre più prendendo piede nel mercato, grazie anche ad aziende che stanno investendo e credendo nel settore. Una su tutte è Samsung, che da oramai diversi anni lancia smartphone pieghevoli sempre più interessanti (e resistenti). Uno degli ultimi modelli è il Galaxy Z Flip3 che si caratterizza per il suo iconico design a conchiglia. Esternamente sembra un cellulare dei primi anni 2000, con un’apertura molto simile a quella del Motorola RAZR, ma sotto la scocca nasconde i migliori componenti disponibili sul mercato. Compreso uno schermo pieghevole che verrà sempre più utilizzato nei prossimi anni.

La vera notizia di oggi, però, riguarda il prezzo di questo dispositivo. Infatti, lo troviamo su Amazon al minimo storico e al miglior prezzo web. Il merito è del doppio sconto disponibile in pagina. Oltre a quello cospicuo del 32% offerto da Amazon, c’è anche un coupon da riscattare che fa scendere il prezzo di altri 50€. In questo modo il risparmio totale sul prezzo di listino è di ben 400€ e lo sconto sale al 36%. Un’offerta assolutamente da non perdere, anche perché la disponibilità dei coupon è limitata e potrebbero scadere da un momento all’altro.

Galaxy Z Flip3: le caratteristiche tecniche

Lo schermo pieghevole non è l’unica caratteristica premium che ci offre il Galaxy Z Flip3. Lo smartphone di Samsung è un vero top di gamma, a partire dal processore che troviamo a bordo, cioè lo Snapdragon 888, uno dei migliori in circolazione e che assicura prestazioni elevatissime, anche grazie al supporto di 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna.

Lo schermo, però, resta l’attrazione principale. Anzi, dobbiamo dire gli schermi, perché a tutti gli effetti sono due. Oltre a quello pieghevole presente all’interno, c’è anche un altro display touch da 1,9" presente sulla scocca e che permette di vedere velocemente le notifiche in arrivo, oppure scattare una foto. L’azienda sud-coreana ha sviluppato decine di widget ad hoc per questo schermo esterno che migliorano la produttività quotidiana. Passiamo ora allo schermo interno pieghevole. Il display Infinity Flex ha una diagonale da 6,7" (una volta aperto completamente) e una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120Hz (si adatta automaticamente alla tipologia di contenuto che stiamo vedendo).

Grande lavoro è stato fatto anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Troviamo due fotocamere esterne entrambe da 12 MP (una grandangolare e l’altra ultragrandangolare), mentre nella parte interna c’è una fotocamera da 10MP per i selfie. Samsung ha sviluppato anche delle funzionalità ad hoc per sfruttare al meglio lo schermo pieghevole mentre si sta scattando una foto.

L’azienda sudocoreana ha lavorato molto sulla resistenza del dispositivo: il Galaxy Z Flip3 resiste agli schizzi d’acqua come dimostra la certificazione IPX7. La batteria permette di arrivare a fine giornata. Nella confezione è incluso anche un caricabatteria da 25W per la ricarica rapida.

Galaxy Z Flip3 in offerta: prezzo e sconto

Lo smartphone pieghevole di Samsung è disponibile su Amazon in offerta speciale al prezzo più basso di sempre e al miglior prezzo web. Oggi lo troviamo a 699,99€, con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino: acquistandolo oggi si risparmiano ben 400€. Il prezzo finale è composto dallo sconto del 32% presente in pagina, più da un coupon dal valore di 50€ da applicare sempre nella pagina prodotto su Amazon. Il numero di coupon a disposizione è limitato, quindi l’offerta potrebbe scadere molto prima rispetto alla data prefissata del 30 giugno 2022. C’è la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete attentamente il regolamento per capire come funziona).

Galaxy Z Flip3 – nero

Galaxy Z Flip3 – crema

Galaxy Z Flip3 – verde

Galaxy Z Flip3 – lavanda

In super offerta e sempre con un coupon dal valore di 50€ troviamo anche il modello con 256GB di memoria interna. In questo caso il prezzo finale è di 749,99€.

Galaxy Z Flip3 -256GB