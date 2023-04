Galaxy Z Flip4, lo sconto è mostruoso: da acquistare subito

In questo fine settimana di metà aprile c’è un’offerta su Amazon che vi lascia a bocca aperta. E i motivi sono principalmente due: il dispositivo che è in promo e lo sconto disponibile. Stiamo parlando del Galaxy Z Flip4, smartphone pieghevole di Samsung disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 39% che permette di risparmiare quasi 500€ sul prezzo di listino. Un’offerta che non si vede spesso sui siti di e-commerce per un dispositivo di questo genere. E c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

L’offerta è eccezionale perché riguarda uno degli smartphone più innovativi che possiate trovare sul mercato in questo momento. Gli smartphone pieghevoli stanno pian piano conquistando la loro nicchia di mercato e il merito è anche di dispositivo come il Galaxy Z Flip4 che sono riusciti a combattere e a sconfiggere tutti gli stereotipi costruiti in questi anni. Oramai i telefoni pieghevoli assicurano standard di qualità elevatissimi, sono resistenti e affidabili. E soprattutto hanno una scheda tecnica che nulla ha da invidiare ad altri top di gamma. Questo Galaxy Z Flip4 ne è la dimostrazione: processore super performante, ottimo comparto fotografico e uno schermo molto fluido e resistente. Il tutto condito da un design innovativo che lo rende unico. Cosa state aspettando? Non fatevi scappare questa super occasione.

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip4: la scheda tecnica

Mai come questa volta è importante analizzare la scheda tecnica di uno smartphone. Quella del Galaxy Z Flip4 è veramente particolare e il merito è del suo design. Samsung, infatti, ha ripreso lo stile dei telefonini a conchiglia dell’inizio del millennio e l’ha attualizzata agli smartphone pieghevoli. Un design iconico che fonde passato, presente e futuro.

Lo smartphone è dotato di un doppio schermo. Oltre a quello interno pieghevole da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz (che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con videogame e app social), è presente un altro display sulla parte esterna da 1,9". Samsung ha sviluppato degli widget ad hoc per questo secondo schermo con il quale avere le funzioni principali delle app sempre a portata di mano. Sotto la scocca, invece, è presente l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 1 supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Essendo uno smartphone top, Samsung ha integrato anche delle ottime fotocamere. Nella parte esterna è presente una doppia fotocamera da 12MP, con sensore principale e fotocamera ultragrandangolare. La fotocamera selfie interna è da 10MP. Grazie alla possibilità di piegare lo smartphone in più posizioni, l’utente può sbizzarrirsi e dare sfoggio della sua fantasia.

Uno dei problemi che ha caratterizzato il lancio degli smartphone pieghevoli è la loro resistenza e Samsung ha investito tempo e denaro su questo aspetto. Il Galaxy Z Flip4 sotto questo punto di vista ha pochi rivali: è resistente all’acqua e ha una cornice in alluminio molto resistente.

Galaxy Z Flip4 in offerta al minimo storico su Amazon: quanto costa

Un’offerta da non farsi scappare. oggi troviamo il Galaxy Z Flip4 in offerta con uno sconto del 39% che fa crollare il prezzo a 699€. Il costo può sembrare elevato, ma rispetto al prezzo di listino il risparmio è di ben 450€. Inoltre, come abbiamo appena visto dalla scheda tecnica, lo smartphone pieghevole di Samsung è un vero top di gamma con tecnologie all’avanguardia. C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate da 58,25€ al mese utilizzando il servizio di Amazon che si attiva nella pagina prodotto. Le scorte sono limitate, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente (per alcune colorazioni i pezzi disponibili si contano sulle dita di una mano).

Galaxy Z Flip4 – nero

Galaxy Z Flip4 – rosa

