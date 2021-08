Galaxy Z Fold3 e Flip3: il video sfuggito

A due giorni scarsi dall’evento Galaxy Unpacked, Samsung è stata protagonista di una grossa anticipazione dei “piatti forti" del 2021, i pieghevoli di nuova generazione. Non è chiaro come sia potuto avvenire, ma è finito in rete quello che ha tutta l’aria di essere uno degli spot che l’azienda manderà in onda in giro per il mondo per promuovere Galaxy Z Fold3 e Z Flip3.

Essendo dei prodotti di punta della gamma del produttore coreano, c’è comprensibilmente parecchia attesa verso i prossimi pieghevoli di Samsung. E lo spot finito in rete rivela, di fatto, alcune delle carte che Samsung – ci scommettiamo – avrebbe preferito tenere nascoste in vista del lancio che si terrà in streaming l’11 agosto. Dall’evento Galaxy Unpacked – ormai lo sappiamo – verranno fuori i prodotti più interessanti attraverso i quali il produttore di Seul conta di chiudere l’anno in bellezza in termini di vendite e di popolarità tra gli appassionati, così da mettersi alle spalle un periodo difficile, l’ultimo, in cui è stato superato da Xiaomi nella classifica Europea per vendite.

Galaxy Z Flip3 apre lo spot di Samsung

Sul fatto che lo spot finito in rete sia davvero uno di quelli su cui Samsung conta per trainare le vendite dei due nuovi pieghevoli ci sono pochi dubbi, se non altro perché per la fattura del filmato è davvero impossibile credere che possa essere opera di qualche appassionato o di qualcuno che tenti di generare caos intorno ai due prodotti.

Ad avvalorare ulteriormente la tesi c’è il fatto che poche ore dopo la pubblicazione il video è stato rimosso, forse dietro input della stessa Samsung. Lo spot vede la partecipazione musicale di uno dei brani più famosi in tutto il mondo, Believer degli Imagine Dragons il cui titolo viene mostrato in apertura attraverso il comodo display esterno di Samsung Galaxy Z Flip3, il primo protagonista dei 30 secondi pubblicitari.

Ed è proprio sul display esterno che si concentra il filmato, il quale sarà “più grande e versatile" di quello incluso nella prima generazione di Galaxy Z Flip. Tra gli aspetti più interessanti di Galaxy Z Flip3 c’è la possibilità di sfruttare il meccanismo a conchiglia per far sì che il display si sorregga da solo durante, ad esempio, una videochiamata.

Galaxy Z Fold3 a chiudere lo spot di Samsung

Dopo aver esaminato uno dei punti di forza di Galaxy Z Flip3, lo spot si concentra su Galaxy Z Fold3 che avrà il supporto alla S Pen. Una possibilità attesa da molti quella di poter sfruttare il pennino con cui Samsung ha reso famosa la linea Galaxy Note che, purtroppo, quest’anno sarà orfana di una nuova generazione.

Poco male, perché in previsione di una pausa per la famiglia di prodotti che negli anni è diventata sinonimo di S Pen, Samsung ha dotato prima Galaxy S21 Ultra del supporto alla penna e adesso, come confermato dallo spot, farà lo stesso con Galaxy Z Fold3, che potrebbe convincere parecchi utenti business del brand coreano a passare proprio al futuro rappresentato dai dispositivi pieghevoli.

Lo spot prosegue mostrando la bellezza di uno schermo tanto ampio come quello di Galaxy Z Fold3, che da aperto dovrebbe superare i 7 pollici donando un’esperienza dall’immersività incredibile. In chiusura il filmato celebra la resistenza ai liquidi IPX8 che verrà offerta tanto da Z Flip3 che da Z Fold3.