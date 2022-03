Garmin D2 Mach 1 è lo smartwatch per chi vola che costa il doppio di Apple Watch

Garmin ha ampliato la sua vasta gamma di orologi premium con il nuovo Garmin D2 Mach 1, lo smartwatch progettato per i piloti. Uno degli indossabili più costosi prodotti dell’azienda, il D2 Mach 1 offre funzionalità pensate per chi vola, come quella di esaminare le mappe e usare l’overlay del radar meteo Nexrad sullo schermo dello smartwatch.

Nexrad è un sistema che consente di sovrapporre le informazioni del radar meteo sulla carta di navigazione o sulle mappe, funzione che chiaramente serve solo agli amanti del mondo dell’aviazione. Tra le altre feature specifiche offerte dal nuovo dispositivo di Garmin per gli aviatori segnaliamo anche la possibilità di registrare i voli automaticamente e la segnalazione grafica quando si è fuori rotta. Inoltre, il dispositivo ha una durata della batteria che può raggiungere gli 11 giorni e un luminoso schermo AMOLED touchscreen: due caratteristiche che, invece, lo rendono adatto sia alla vita di tutti i giorni e di tutti gli utenti, non solo a chi svolge attività di volo.

Garmin D2 Mach 1: caratteristiche tecniche

Dotato di un display AMOLED rotondo da 1,3 pollici e tasti abbinati a un’interfaccia touchscreen, il Garmin D2 Mach 1 mostra tutte le informazioni necessarie per assistere i piloti. Lo smartwatch premium permette di tenere traccia dei dati più importanti durante il volo ed è compatibile con il sistema satellitare GNSS multibanda., più preciso rispetto al GPS.

Grazie al servizio in abbonamento Garmin inReach lo smartphone può inviare segnali di emergenza e contattare il servizio Garmin IERCC (centro di coordinamento dei soccorsi internazionale di Garmin) se è necessario. Interessante anche Nearest, la funzione che attiva una rotta diretta verso l’aeroporto più vicino.

Il nuovo D2 Mach 1, poi, è anche uno smartwatch tradizionale e, quindi, è anche in grado di monitorare oltre 30 attività sportive (tra le quali camminata, corsa, ciclismo, nuoto in piscina e escursionismo) e vari parametri corporei importanti per la nostra salute, compresa la frequenza cardiaca, il sonno, le attività respiratorie, lo stress, l’idratazione e, per se è al polso di una donna, anche il ciclo mestruale.

Garmin D2 Mach 1: prezzo e disponibilità

Già disponibile sul sito di Garmin, il D2 Mach 1 ha un costo di partenza di 1.199 euro per il modello con cinturino in pelle Oxford Brown. Per acquistare, invece, la variante con cinturino in titanio ibrido QuickFit sono necessari 100 euro in più, vale a dire 1.299 euro.

Nella confezione sia del primo che del secondo modello troviamo anche un cinturino in silicone nero QuickFit, insieme al cavo di ricarica e l’accesso alla prova di Garmin Pilot, app che fornisce l’accesso a dati meteorologici globali completi, inclusi METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, venti in quota, NOTAM e dati sui fulmini in tempo reale. Per gli Stati Uniti, l’Europa occidentale, l’Australia e il Canada sono disponibili immagini radar animate, infrarossi e satellitari.