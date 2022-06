Garmin Fenix 6 Solar: sconto top su Amazon

Gli smartwatch Garmin sono tra gli indossabili più ambiti da chi pratica attività fisica, anche a livello professionale. E d’altronde Garmin è riconosciuto come uno dei migliori marchi proprio nel segmento degli smartwatch sportivi, spesso chiamati "sportwatch". Oggi diventa anche conveniente grazie all’offerta Amazon sullo smartwatch Garmin Fenix 6 Solar che taglia il prezzo quasi della metà.

Gli sportwatch Garmin sono tra i dispositivi dotati di GPS più apprezzati soprattutto dagli appassionati di corsa perché, sebbene siano molto costosi, hanno a bordo un software che offre un monitoraggio praticamente perfetto e preciso di tutti i parametri vitali e del percorso effettuato dal runner durante l’allenamento. Il contorno non è da meno: la qualità dei materiali garantisce una resistenza nel tempo, il design è elegante (rispetto alla media degli smartwatch per sportivi) e consente di indossarlo anche in circostanze abbastanza formali. Queste caratteristiche rendono lo sportwatch Garmin Fenix 6 Solar uno tra gli orologi smart migliori di sempre. Dunque l’offerta di Amazon è un vero e proprio affare da non lasciarsi sfuggire.

Garmin Fenix 6 Solar: caratteristiche tecniche

Garmin Fenix 6 Solar da 42 mm è uno sportwatch impermeabile fino a 100 metri di profondità, pensato per chi svolge attività fisica all’aperto ed è dotato di ricarica solare Power Glass, grazie alle celle fotovoltaiche integrate nel vetro che prolungano l’autonomia della batteria producendo energia dalla luce solare.

Garmin fa sapere che la durata massima della batteria in modalità GPS (la più dispendiosa) è fino a 72 ore che con la spinta della ricarica solare arrivano a 96 ore. In media lo smartwatch in modalità rilevamento dell’attività e monitoraggio della frequenza cardiaca al polso 24 ore su sette giorni ha un’autonomia di 14 giorni e 16 se attiva il potenziamento solare.

Il display è da 1,2 pollici mentre la lunetta è in acciaio inossidabile spazzolato. I sensori rilevano il livello di stress grazie alle misurazioni cardio e al Pulse OX (saturazione del sangue SpO2) e qualità del sonno. Grazie all’app Garmin Connect è possibile tenere traccia dei dati prelevati durante il monitoraggio dai sensori biometrici.

Con l’altimetro, barometro e bussola a tre assi è sempre possibile conoscere in tempo reale la propria posizione. Lo smartwatch Garmin Felix Solar 6 infine è dotato della funzione Garmin Pay per i pagamenti contacless.

Garmin Fenix 6 Solar: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Garmin Felix Solar 6 è di 749,99 euro ma oggi è in sconto su Amazon con un offerta che fa crollare il prezzo quasi della metà a 443,12 (-306,87 euro, -41%). Nonostante sia disponibile la gamma Fenix 7, la 6 è ancora una scelta ottima, specialmente a questo prezzo.

Garmin Fenix 6 Solar – GPS Smartwatch Multisport 42mm