Garmin Fenix 7, prezzo crolla al minimo storico: oggi è un vero affare

Una delle aziende che da sempre ha puntato sugli smartwatch è sicuramente Garmin. La società statunitense oramai si è specializzata in dispositivi che assicurano performance top e che hanno pochi eguali sul mercato per resistenza e funzionalità offerte. Non a caso i suoi dispositivi vengono utilizzati solitamente dagli atleti professionisti e dagli appassionati per monitorare allenamenti e risultati durante gare e allenamenti. Smartwatch che non hanno paura di confrontarsi con i migliori dispositivi sul mercato, di cui molto spesso sono superiori.

Tra questi dispositivi è impossibile non citare il Garmin Fenix 7, uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato. Si tratta di un orologio smart veramente premium e pensato per un utilizzo quasi professionale. Smartwatch che oggi troviamo anche in promo speciale su Amazon con il prezzo che tocca il minimo storico grazie allo sconto speciale di ben 160€. Un risparmio notevole per un dispositivo che ha un costo di listino abbastanza elevato. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistarlo, è arrivato oggi.

Garmin Fenix 7

Garmin Fenix 7: funzionalità e caratteristiche

In uno smartwatch come il Garmin Fenix 7 le caratteristiche passano quasi in secondo piano. E non potrebbe essere altrimenti. L’importante è sapere che l’orologio ha uno schermo da 1,3"; è realizzato con materiali super resistenti che rispettano gli standard militari USA per resistenza termica, agli urti e all’acqua; ha un design innovativo e una batteria che può durare fino a 57 giorni impostando la modalità di risparmio energetico (altrimenti si attesta sulle due settimane).

Il Garmin Fenix 7 si può definire a tutti gli effetti uno sportwatch. E basta poco per capirlo. Troviamo tantissimi profili sport pre-caricati: rail running, atletica leggera, nuoto, corsa, ciclismo, escursioni, canottaggio, sci, golf, surf, indoor climbing. Per ognuno è possibile tracciare i propri risultati e analizzare statistiche avanzate. Inoltre, per diversi sport sono presenti funzionalità ad hoc: ad esempio per lo sci alpinismo e lo snowboard lo smartwatch è in grado di distinguere automaticamente la fase di ascesa e discesa. Se siete degli appassionati degli allenamenti a intervalli a alta intensità, puoi impostare gli esercizi e la loro intensità. Inoltre, sono presenti tante altre funzioni per le gare di livello professionale:

Previsioni di gara

Allenamento giornaliero consigliato

Passo medio regolato su pendenza

Stamina in tempo reale

Potenza della corsa

Widget di gara

Training status.

La stessa cura la troviamo anche nelle funzionalità dedicate alla salute, a partire da un report mattutino che ti offre una panoramica del sonno, Recupero dell’allenamento, lo stato della variabilità della frequenza cardiaca, Training Readiness e anche le informazioni sul meteo. Il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue sono monitorati in tempo reale e in caso venga rilevato qualche dato anomalo si viene immediatamente avvertiti. Altra funzione molto utile è "Health Snapshot": con una sessione di 2 minuti puoi registrare statistiche chiave come la frequenza cardiaca, le relative variazioni, la saturazione dell’ossigeno, la respirazione e lo stress. Lo smartwatch ti fornisce anche utili consigli per superare il jt lag.

Non solo salute e sport. Lo smartwatch presenta anche funzionalità utili nella vita di tutti i giorni. Collegandolo allo smartphone ricevi le notifiche in tempo reale direttamente sul polso; con l’app Garmin Pay puoi pagare la spesa direttamente dall’orologio e l’app Stock ti mostra l’andamento di ben 50 titoli azionari scelti da te.

Garmin Fenix 7 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Uno sconto eccezionale per un orologio che, come abbiamo appena visto, assicura funzionalità straordinarie. Oggi troviamo il Garmin Fenix 7 in offerta su Amazon a un prezzo di 539,99€, con uno sconto del 23% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero interessante: 160€. Si tratta del minimo storico e anche del migliore prezzo web. A cui aggiungere le garanzie assicurate da Amazon: consegna in tempi rapidi e la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 108€ al mese a tasso zero.

Garmin Fenix 7

