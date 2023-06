Garmin Instinct, il prezzo è crollato: offerta imperdibile

Progettato in base a standard militari, ha cassa e vetro rinforzati per resistere a sbalzi termici e urti di qualunque genere. Oggi è al minimo storico su Amazon.

Un personal trainer pronto a seguirci in qualunque allenamento decidiamo di intraprendere, in qualunque disciplina vogliamo cimentarci. Un allenatore caparbio, che registra i dati di tutti i nostri sposamenti e monitora i valori del battito cardiaco e altre informazioni del nostro stato di salute per calcolare con esattezza le calorie bruciate e lo sforzo prodotto.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "OfferteD Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Tutto questo, e molto di più, in un dispositivo che possiamo continuamente portare al polso, quasi senza accorgercene. Il Garmin Instinct è infatti uno sportwatch completo e versatile che ti permette non solo di registrare automaticamente gli allenamenti, ma anche di ricevere consigli e suggerimenti su come migliorare il tuo stato di forma fisica. Pensato per chi fa sport all’aria aperta, è progettato in base allo standard militare statunitense 8 10, garantendo così resistenza termica, all’acqua e agli urti. Un wearable di grande valore, insomma, disponibile oggi su Amazon al prezzo più basso di sempre.

Garmin Instict

Garmin Instict scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Realizzato partendo dagli standard militari USA 8 10, il Garmin Instinct è perfetto per chi ama fare sport e attività all’aria aperta. Resiste a sbalzi termici e cadute e può essere utilizzato anche mentre nuotiamo. Merito della cassa di polimeri fibro-rinforzati, che aggiunge maggiore resistenza, e del vetro del display ad alto contrasto, rafforzato chimicamente. Un connubio capace di rendere lo sportwatch del produttore statunitense indistruttibile, o quasi.

All’interno della cassa trova spazio il set di sensori ABC, ideati per tracciare con grande precisione ogni tuo spostamento. Grazie all’altimetro, alla bussola elettronica e al barometro, il Garmin Instinct misura con meticolosità l’altezza, gli spostamenti fatti e aiuta a valutare le variazioni del meteo. In questo modo non rischierai di trovarti nel ben mezzo di un temporale estivo in alta montagna, evitando tutti i rischi che ne conseguono.

Supporta inoltre il tracciamento satellitare multi-GNSS, supportando il tracciamento con GPS, GLONASS e Galileo. Inoltre, puoi collegarlo a sistemi di comunicazione satellitare così visualizzare e inviare messaggi, ricevere avvisi meteo al polso e attivare una SOS al team di emergenza GEOS 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La batteria, poi, offre un’autonomia fino a 14 giorni: non avrai così timore di ritrovarti a metà del tuo allenamento con lo smartwatch scarico e impossibilitati a comunicare con gli altri membri del gruppo o ripercorrere il sentiero fatto all’andata.

Sportwatch professionale a metà prezzo: quanto costa

Il Garmin Instinct è, senza ombra di dubbio, una delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon. Lo sportwatch del produttore statunitense è scontato del 50% e costa 149,00 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza: una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Garmin Instict