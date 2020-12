I giochi per PlayStation e XBox più attesi per il 2021: le anticipazioni

Nel corso dei World Game Awards 2020, che hanno visto trionfare The Last of Us Part II con ben sei premi, gli studios hanno approfittato dell’enorme esposizione mediatica per presentare numerosi titoli in arrivo nel 2021 per PlayStation 5 e 4, Xbox Series X e S e anche per PC.

Per il gaming il 2021 sarà un anno molto particolare, perché sarà il momento in cui si inizieranno a vedere le potenzialità dell’hardware delle console di nuova generazione che, con i titoli attuali sviluppati per la precedente generazione, non possono oggi dare il meglio. Allo stesso tempo, però, i titoli che vedremo nel 2021 non rappresenteranno ancora il massimo che si può ottenere con i chip delle nuove console. Sarà quindi un anno di transizione, ma ne vedremo delle belle e l’attesa per i videogiochi 2021 è altissima.

Nuovi giochi 2021 per Xbox Series X|S e PlayStation 5

L’arrivo di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X e S sarà un importante banco di prova per queste due console. E’ noto, infatti, che questo titolo è molto pesante dal punto di vista sia grafico che di calcolo generale. Ma Microsoft ha la possibilità di ottimizzarlo finemente per le sue console next-gen, e quindi di mostrare a tutti cosa possono fare le nuove Xbox.

Molto atteso, sempre su Xbox, è anche Perfect Dark. Sviluppato da The Initiative, cioè dagli stessi Xbox Game Studios, questo titolo sarà un remake dell’omonimo gioco di Rare pubblicato nel 2000 per Nintendo 64. Anche in questo caso sarà interessante vedere cosa potrà fare il nuovo hardware, al momento sono state diffuse solo poche immagini.

Sarà solo per PS5 e computer, invece, Season. Caratterizzato da una grafica cartoon semplice ma d’effetto, questo gioco è una avventura raccontata attraverso gli occhi di una giovane donna che esplora il mondo per la prima volta e deve raccogliere ricordi e oggetti prima che un cataclisma distrugga l’intero universo.

Nel 2021 torna anche Oddworld con il nuovo episodio Soulstorm, pubblicato per PlayStation 5, 4 e PC. Non dovrebbe allontanarsi molto da quanto già visto con i capitoli precedenti, ma avrà una novità interessante in versione PS5: sarà pienamente compatibile con tutte le nuove funzioni del controller DualSense, compresi i grilletti adattivi che permetteranno al giocatore di “sentire” la fatica del personaggio che interpretano.

Arriverà solo su PlayStation 5, il 19 marzo, Returnal di Housemarque. Sarà un titolo dedicato agli amanti degli sparatutto in terza persona “turbo”, con azione frenetica, e avrà la caratteristica che ogni volta che il personaggio morirà si dovrà iniziare a giocare in su un nuovo pianeta.

Ancora azione, ma nel Far West americano e con una colonna sonora metal con Evil West per PC, Xbox e PlayStation. Si potrà giocare in modalità Solo o cooperativa e non mancheranno spargimenti di sangue, esplosioni e scene spaltter perché il nemico da eliminare sarà un esercito di vampiri.

Warner Bros.Games e Turtle Rock lanceranno nel 2021 il nuovo sparatutto first person Back 4 Blood. Si potrà giocare con altri tre player online o con tre alleati gestiti dall’intelligenza artificiale. Sarà disponibile per tutte le console Sony e Microsoft e anche per PC.