Gli Anelli del Potere 2, il cast cambia ancora!

Una regia composta da sole donne e ulteriori new entry nel cast. Sono queste le novità recentemente annunciate da Prime Video a proposito della seconda stagione di Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere. Solo pochi giorni fa erano già state rivelate sette nuove aggiunte al cast, ovvero Gabriel Akuwudike, Yasen "Zates" Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, Nicholas Woodeson e Sam Hazeldine (nei panni di Adar). Adesso ci sono altri otto componenti che si uniscono alla squadra: ecco di chi si tratta.

Gli Anelli del Potere 2, chi c’è di nuovo nel cast

Nel cast della seconda stagione di Gli Anelli del Potere, attualmente in produzione nel Regno Unito, ci saranno anche Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Gavi Singh Chera, William Chubb, Kevin Eldon, Will Keen, Selina Lo e Calam Lynch.

Oliver Alvin-Wilson ha esperienza in tv, cinema e teatro: ra le alter cose ha partecipato a Lovesick (su Netflix), Harkness, Wonder Woman del 1984 e The Huntsman. Stuart Bowman ha recitato nelle serie The Pact e The Control Room (entrambe della BBC), ma è noto anche per i ruoli in Bodyguard, Versailles e Man and Witch. Nel cast ci sono anche Gavi Singh Chera (già visto in The Lazarus Project), William Chubb (noto ad esempio per Vampire Academy, The Sandman, Law & Order: UK e House of Cards) e Kevin Eldon (Game of Thrones, Tenebre e ossa, The Crown e Doctor Who).

Will Keen sarà in My Lady Jane e ha già partecipato a Ridley Road, The Pursuit of Love, His Dark Materials, The Crown e vari spettacoli teatrali. Selina Lo, attrice britannica di origine asiatica, è una ex campionessa di arti marziali. Calam Lynch, infine, ha partecipato di recente a Bridgerton e in precedenza a Derry Girls, Black Beauty (su Disney+) e Dunkirk.

Le registe di Gli Anelli del Potere 2

Le novità di Gli Anelli del Potere 2 non riguardano solo il cast, ma anche la regia. Dietro la telecamera ci saranno Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper. Brändström ha già diretto le puntate sei e sette della prima stagione: sarà la regista di quattro dei nuovi episodi e ricoprirà anche il ruolo di co-executive producer. Hamri e Hooper, invece, dirigeranno due episodi ciascuna.

Dove vedere Gli Anelli del Potere

La prima stagione de Gli Anelli del Potere, che ha ottenuto un successo senza precedenti ed è stata vista da più di 100 milioni di persone in tutto il mondo, è disponibile su Prime Video.

La seconda stagione, che sarà composta da otto episodi, è prodotta dagli showrunner ed executive producers J.D. Payne & Patrick McKay ed è attualmente in produzione. La data di uscita non è ancora stata annunciata, ma molto probabilmente non sarà prima del 2024.

