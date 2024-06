Gli Anelli del Potere: nella stagione 2 ci sarà Tom Bombadil

Personaggio amato e misterioso, Tom Bombadil comparirà sullo schermo per la prima volta in Gli Anelli del Potere 2: ecco le cose da sapere

Fonte foto: Ross Ferguson/Prime Video

Il nome sarà certamente familiare ai fan di J.R.R. Tolkien, visto che si tratta di uno dei personaggi più amati. Parliamo di Tom Bombadil, un personaggio iconico che, come ha annunciato Prime Video pochi giorni fa, avrà un ruolo nella seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. «È stravagante e magico, rasenta quasi la stramberia», ha commentato in una nota stampa Patrick McKay, showrunner della serie tv insieme a J. D. Payne. Che ha aggiunto: «È la cosa più da Signore degli Anelli nel Signore degli Anelli».

Chi è Tom Bombadil in Il Signore degli Anelli

Nella mitologia tolkeniana, Tom Bombadil è un personaggio gioviale, molto saggio e salvifico in diversi momenti chiave della storia, ma decisamente avvolto dal mistero: non è chiaro quali siano la sua natura e le sue origini.

La prima apparizione avviene ne Il Signore degli Anelli, quando Tom salva gli hobbit Meriadoc Brandibuck, Peregrino Tuc, Frodo Baggins e Samvise Gamgee dal Vecchio Uomo Salice e li accoglie nella sua casa nella Vecchia Foresta.

Parlando di questo personaggio e della sua presenza in Gli Anelli del Potere 2, il co-showrunner McKay ha spiegato che Tom «possiede una saggezza antica di secoli, la musica delle sfere, le profonde sorgenti emotive della storia antica e del mito, e la sua concezione e funzione sono legate ai miti norreni e hanno radici profonde nelle fiabe europee».

«Quando tutto si fa più cupo, Tom Bombadil canta e declama versi che potrebbero essere presi dalle filastrocche per bambini», ha aggiunto Payne. «Quindi, in un certo senso, si oppone al cambiamento di tono del resto della stagione ed è un vero e proprio punto di luce in mezzo a quello che altrimenti è un mare di oscurità».

Cast: chi interpreta Tom Bombadil

Tom Bombadil sarà interpretato da Rory Kinnear, attore già premiato con il Laurence Olivier Award e noto soprattutto per i film di James Bond e per The Imitation Game. La presenza di Kinnear nel cast della seconda stagione di Gli Anelli del Potere era già nota, mentre solo in questi giorni Prime Video ha svelato quale ruolo ricoprirà.

Notoriamente vestito con stivali gialli, giacca blu e cappello piumato, oltre che incline a espressioni enigmatiche in versi cantilenanti, è la prima volta che Tom Bombadil appare in una trasposizione delle opere di Tolkien.

«C’è questo senso di enorme esperienza, di enorme apertura, di enorme empatia e, per il fatto di averne passate così tante, lui [Bombadil] sa che sono le piccole cose ad essere importanti», ha commentato Rory Kinnear. «E in effetti, ho sentito questo aspetto come qualcosa di molto familiare, qualcosa di molto accessibile, nel momento in cui ho dovuto comprendere chi fosse».

Gli Anelli del Potere 2 in streaming

La seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arriverà in esclusiva su Prime Video il 29 agosto 2024.