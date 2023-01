Gli iPhone 13 ricondizionati sono arrivati in Italia: quanto si risparmia

Pochi mesi dopo il lancio di una nuova famiglia di iPhone, Apple inserisce quella precedente nel suo programma di vendita di dispositivi ricondizionati certificati. A 131 giorni dal lancio ufficiale di iPhone 14, quindi, possiamo dare il benvenuto ai primi iPhone 13 ricondizionati del programma ufficiale Apple.

I nuovi "refurbished iPhone" sono disponibili da poche ore in Germania, Spagna, Regno Unito e Italia, con un risparmio sul prezzo abbastanza consistente. Apple, si sa, non solo vende a caro prezzo i suoi dispositivi ma è anche molto molto restia a metterli in sconto. Il motivo è proprio da cercare nel suo programma ricondizionati, l’unico posto dove cercare iPhone scontati a "basso" prezzo.

iPhone 13 ricondizionati: quanto costano

Gli iPhone 13 ricondizionati ufficiali Apple sono ancora pochissimi, appena 9 sul sito italiano, ma chiaramente aumenteranno nel giro di poche settimane. Il risparmio, però, è già ben visibile. Ecco alcuni esempi:

iPhone 13 mini 128 GB ricondizionato: 709 euro (era 839 euro, -130 euro)

iPhone 13 Pro 256 GB ricondizionato: 1.109 euro (era 1.309 euro, -200 euro)

iPhone 13 Pro Max 256 GB ricondizionato: 1.199 euro (1.409 euro, -210 euro)

Il risparmio su tutti i modelli, quindi, è di circa il 15% ed è un buon risparmio considerando il fatto che, persino su Amazon, è difficile trovare iPhone recenti più scontati del 10%.

Certamente parliamo di telefoni usati, ma il programma dei prodotti ricondizionati certificati di Apple offre buone garanzie e diversi vantaggi per l’utente.

I ricondizionati certificati Apple

Oltre alle classiche operazioni di pulizia del dispositivo, dentro e fuori, e di azzeramento di tutti i dati dell’utente precedente, i dispositivi ricondizionati certificati Apple subiscono una lunga serie di test e di operazioni prima di essere messi in vendita.

Chiaramente, se necessario, sui ricondizionati Apple vengono montati solo ricambi originali. In tutti i casi vengono cambiati il guscio esterno e la batteria con componenti nuove.

I dispositivi vengono venduti con una nuova confezione originale bianca e con tutti i cavi e gli eventuali accessori presenti nella confezione del prodotto nuovo. Infine, spedizione e resi sono gratis.

Nel caso degli iPhone ricondizionati certificati, poi, ci sono anche 6 mesi di Apple Music gratis, 90 giorni di assistenza tecnica gratuita e un anno di garanzia legale.

Il vero problema dei prodotti ricondizionati Apple, invece, è che spesso sono indistinguibili da quelli nuovi e, per questo motivo, vengono venduti da negozi privati al prezzo del nuovo, senza avvertire il cliente.