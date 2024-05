Gli ultimi dodici giorni di Federer, il documentario è pronto

Dopo aver vinto otto Wimbledon, sei Australian Open, cinque US Open e un Roland Garros, diventando il terzo tennista più vincente nelle prove del Grande Slam, e dopo essere stato acclamato come uno dei tennisti migliori di tutti i tempi, Roger Federer nel settembre 2022 ha annunciato il ritiro dal tennis. Il documentario Federer: Gli ultimi dodici giorni, in uscita fra poche settimane su Prime Video, racconta appunto la fase finale della carriera d’oro di questa icona del tennis. E promette di farlo con uno sguardo inedito ed esclusivo.

Il documentario sul ritiro di Federer

Parte delle riprese di Federer: Gli ultimi dodici giorni sono nate infatti come home video, dunque non destinate alla visione pubblica: ecco perché si tratta di un film particolarmente intimo in cui, dice Prime Video in una nota stampa, Federer si mostra «nella sua versione più vulnerabile e sincera».

Confezionato per il pubblico, il film è stato poi arricchito con interviste a Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, cioè gli acerrimi rivali – ma anche gli intimi amici – di King Federer.

Come suggerisce il titolo, il documentario è tutto incentrato sull’addio di Federer allo sport che ha plasmato la sua vita negli ultimi vent’anni, così come ai fan che lo hanno seguito e sostenuto nella sua carriera.

Il trailer del nuovo documentario su Federer

«Roger Federer ha permesso a una troupe per la prima volta in assoluto di documentare gli ultimi emozionanti giorni della sua carriera. Scopri cosa è stato il tennis per lui e cosa è stato lui per il tennis». Sono queste le parole che accompagnano il trailer di Federer: Gli ultimi dodici giorni, visibile qui sotto.

Il trailer include diverse riprese d’archivio degli ultimi due decenni, sia in campo sia fuori, e anche il momento della registrazione dell’annuncio del ritiro di Federer dal tennis, un audio-video che è poi stato pubblicato nel settembre 2022 sui canali social dell’atleta svizzero.

Le prime immagini mostrano infatti il tennista davanti al microfono, in una stanza dai toni chiari e con alle spalle coppe e premi che rappresentano la sua straordinaria carriera, mentre inizia a registrare il messaggio di addio poi diventato di dominio pubblico: «To my tennis family and beyond…».

La regia di Federer: Gli ultimi dodici giorni è del premio Oscar Asif Kapadia e dal co-regista Joe Sabia. Presentato da Prime Video Sports, il film è una produzione Lafcadia Productions ed è prodotto da Kapadia e George Chignell.

Quando esce Federer: Gli ultimi dodici giorni

Non manca molto all’uscita in streaming: il film documentario Federer: Gli ultimi dodici giorni sarà disponibile dal 20 giugno 2024 su Prime Video.