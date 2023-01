Golden Globes 2023: le nomination per i film

Si avvicina l’appuntamento con l’80esima edizione dei Golden Globes, i riconoscimenti che la Stampa Estera di Hollywood assegna ogni anno al meglio della tv e del cinema. La cerimonia di premiazione in Italia sarà trasmessa in diretta, nella notte fra il 10 e l’11 gennaio 2023, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Molti premi sono assegnati alle serie tv e ai loro protagonisti, mentre un’ampia fetta di riconoscimenti è invece riservata al mondo del cinema. Ecco allora le principali categorie e i candidati per i film.

I film candidati ai Golden Globes 2023

I Golden Globes premieranno i migliori film. Nella categoria commedia o musical i candidati sono Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Glass Onion: A Knives Out Mystery (su Netflix) e Triangle of Sadness. Per il titolo di miglior film internazionale concorrono All Quiet on the Western Front, Argentina 1985, Close, Decision to Leave e RRR. Le nomination per il miglior film drammatico sono invece andate a Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans, Tár e Top Gun: Maverick.

Golden Globes 2023: le nomination agli attori dei film

In lizza per vincere il titolo di migliore attrice in un film commedia o musical ci sono Lesley Manville (per Mrs. Harris Goes to Paris), Margot Robbie (Babylon), Anya Taylor-Joy (The Menu), Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande) e Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once). Il miglior attore in un film drammatico potrebbe invece essere Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale), Hugh Jackman (The Son), Bill Nighy (Living) o Jeremy Pope (The Inspection).

Le nomination per il miglior attore in un film commedia o musical sono andate a Diego Calva, Daniel Craig, Adam Driver, Colin Farrell e Ralph Fiennes. Nella categoria film drammatico, la migliore attrice potrebbe essere Cate Blanchett (per Tár), Olivia Colman (Empire of Light), Viola Davis (The Woman King), Ana de Armas (Blonde) o Michelle Williams (The Fabelmans).

Ancora, sono candidati come miglior attore non protagonista Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin), Barry Keoghan (idem), Brad Pitt (Babylon), Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) e Eddie Redmayne (The Good Nurse). Il premio alla migliore attrice non protagonista in un film potrebbe andare invece ad Angela Bassett (per Black Panther: Wakanda Forever), Kerry Condon (The Banshees of Inisherin), Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once), Dolly De Leon (Triangle of Sadness) e Carey Mulligan (She Said).

Golden Globes 2023: i candidati per la miglior regia

Tra le varie categorie, c’è anche quella dedicata alla miglior regia. In lizza ci sono James Cameron (per Avatar: The Way of Water), Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Baz Luhrmann (Elvis), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) e Steven Spielberg (The Fabelmans).