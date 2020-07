Gomorra 5, quando esce la nuova stagione

Gomorra è una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni. È liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano e venne trasmessa per la prima volta nel 2014 in esclusiva su Sky. Fin dalla prima stagione racconta le vicende della criminalità che opera nella periferia di Napoli, tra furti, spaccio di droga e altre attività di stampo mafioso.

Puntata dopo puntata, il titolo è diventato un vero e proprio cult e ora sono tanti coloro ad attendere la quinta stagione. Purtroppo, a causa dell’isolamento forzato e del distanziamento sociale, non si sa ancora la data di uscita di Gomorra 5. Inizialmente le nuove puntate erano previste tra un anno, ma le misure anti-contagio legate al Covid-19 potrebbero allungare ulteriormente i tempi. Anche le riprese tardano a iniziare, perciò non si conosce bene il destino della serie tv. Nonostante ciò, si può comunque ipotizzare cosa succederà e quando usciranno i nuovi episodi.

Uscita Gomorra 5: cosa sappiamo?

Uno degli ultimi aggiornamenti legato a Gomorra 5 è stato dato da Marco D’Amore, uno degli attori protagonisti, durante l’Ischia Film Festival: “Ci auguriamo di riprendere le riprese per la quinta stagione in autunno, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid e con l’auspicio che non ci sia quel ritorno di fiamma del Coronavirus paventato da alcuni“.

Insomma, le riprese inizieranno tra diversi mesi e quindi dovremmo vedere la prossima stagione non prima dell’estate 2021 a meno che ulteriori emergenze causino una nuova interruzione dei lavori. Per capire cosa ci aspetta, possiamo fare un riepilogo delle puntate precedenti e ipotizzare cosa ci aspetta.

Cosa è successo nell’ultimo episodio?

Nell’ultima puntata di Gomorra 4, assistiamo agli effetti dell’assassinio di Patrizia (interpretata da Cristiana dell’Anna) grazie al quale Gennaro Savastano, interpretato dall’attore Salvatore Esposito, riesce a riprendere il controllo sia di Secondigliano che di Scampia.

Genny trova un alleato sempre più stretto nel Maestrale, un personaggio enigmatico che molti pensano sia Ciro di Marzio (Marco D’Amore), che sicuramente rivedremo in Gomorra 5.

L’attore Marco D’Amore ha lasciato il suo segno anche nella sceneggiatura degli episodi, senza dimenticare che ha scritto e diretto L’immortale, film spin-off della serie tv che si concentra appunto sul personaggio di Ciro di Marzio.

Come vedere Gomorra in streaming

In attesa della quinta stagione, gli appassionati possono rivedere tutte le puntate di Gomorra in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per farlo bisogna essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi supportati. Per guardare Gomorra in streaming basta lanciare SkyGo, accedere alla sezione On Demand e cercare Gomorra. Apparirà la scheda della serie TV e si potrà decidere quale puntata rivedere.