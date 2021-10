Gomorra: il documentario esclusivo ripercorre la serie

La serie televisiva Gomorra è arrivata alla quinta e ultima stagione. Gli attori hanno detto addio ai loro personaggi dopo la fine delle riprese, ma tornano sullo schermo per accompagnare anche i fan e gli spettatori nel saluto finale.

In attesa della messa in onda del , prevista a partire dal 19 novembre su Sky e in streaming su NOW Tv, i produttori Cattleya e Beta Film hanno firmato una docu-serie in 4 episodi. Una storia chiamata Gomorra – La serie è il titolo di questo documentario che riavvolge il nastro e ripercorre le tappe più importanti della serie televisiva nata dall’ingegno di Roberto Saviano. A raccontare Gomorra nel docu-film sono diversi narratori d’eccezione, tra cui Saviano, il regista delle prime stagioni Stefano Sollima, e ancora Ivana Lotito e Salvatore Esposito. E non mancano gli aneddoti della vita sul set, raccontata da sceneggiatori e attori della serie che ha raggiunto milioni di fan in tutto il mondo.

Una storia chiamata Gomorra: la docu-serie

"Una storia chiamata Gomorra: la serie" è stato pensato come un documentario in 4 episodi da 25 minuti ciascuno, in cui viene analizzata la nascita della serie tv di successo sulla camorra ambientata a Napoli. La docu-serie è diretta da Marco Pianigiani, scritta da Federico Chiarini e Alessia Colombo e prodotta da Brandon Box per Cattleya, in collaborazione con Sky e con Beta Film.

Tra interviste al creatore Saviano, agli attori che ne hanno interpretato i personaggi, a registi e sceneggiatori, vengono ricostruite tutte le fasi che hanno accompagnato Gomorra fino alla quinta e ultima stagione. Si tratta di un documentario che vuole preparare la strada al grande finale, molto atteso dai milioni di fan in tutto il mondo che si sono appassionati alle avventure dei personaggi come Genny Savastano, Scianel e Ciro Di Marzio, e alle vicende delle famiglie.

Non mancano gli aneddoti anche di ospiti e addetti ai lavori, come lo sceneggiatore Stefano Bises che ricorda: "Per raccontare cose vere devi conoscere le cose vere. Siamo andati a Napoli tante volte, cercando di stabilire dei rapporti che ci consentissero di entrare in quei mondi". O di Maddalena Ravagli, che racconta: "Una volta a Napoli un tassista mi ha detto che era salito un finlandese che non voleva andare a Piazza Plebiscito ma alle Vele, perché aveva visto Gomorra".

Una storia chiamata Gomorra: il cast

Nel cast della docu-serie su Gomorra non possono mancare certo gli attori come Marco D’Amore, che interpreta Ciro Di Marzio, o Salvatore Esposito (Genny), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Loris De Luna (Valerio) Cristina Donadio (Scianel), Ivana Lotito (Azzurra) e Arturo Muselli (Enzo Sangue Blu).

Presenti anche i registi Sollima, Francesca Comencini e Claudio Cupellini. A raccontare aneddoti ci sono anche Riccardo Tozzi (Fondatore e C.E.O. di Cattleya), Nils Hartmann (Senior Director Original Productions Sky Italia) e Gina Gardini (produttrice). A sorpresa, anche i The Jackal vi prendono parte, per la seguitissima serie di video "Gli effetti di GOMORRA sulla gente", con Ciro Priello e Fabio Balsamo che raccontano il loro punto di vista.

Una storia chiamata Gomorra: quando e dove vederlo

Gli episodi della docu-serie saranno trasmessi per 4 settimane a partire da domenica 24 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic, ma potranno essere visti anche in streaming su NOW Tv. Il 14 novembre sarà trasmesso l’ultimo episodio, che lascerà poi spazio alla messa in onda della quinta e ultima stagione di Gomorra a partire dal 19 novembre su Sky e in streaming su NOW Tv.