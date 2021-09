Google fa il compleanno: come avere lo sconto del 20% sui suoi prodotti

Il 27 settembre è un giorno speciale per uno dei colossi dell’IT presente in tutto il mondo. Si tratta di Google che, in questa data, festeggia i suoi primi 23 anni di presenza nel mondo del web (e non solo) con un party che coinvolge anche i suoi utenti più affezionati a suon di interessanti promozioni speciali.

Per la precisione, parliamo di un codice sconto da inserire durante l’acquisto, nello specifico nel checkout all’interno del campo "Aggiungi codice promozionale" integrato nella schermata del carrello, per poter approfittare di una riduzione del prezzo del 20% su quello di listino. I tempi per approfittarne sono piuttosto stretti, poiché resterà valido solo fino alla giornata del 27 settembre. Per gli amanti dei moltissimi prodotti a marchio Google, dagli smartphone di ultima generazione agli smart speaker che permettono di controllare l’intera abitazione anche a distanza grazie alla tecnologia che li governa, solo per citarne alcuni, si tratta di una proposta da cogliere al volo visto che non spesso l’azienda di Mountain View si lancia direttamente in tale tipologia di offerte.

Compleanno di Google, i prodotti in offerta

Per partecipare è necessario un codice dedicato: "GOOGLEBDAY"; è sufficiente copiarlo e applicarlo al proprio carrello. Tra i dispositivi a cui è applicabile la riduzione, troviamo gli amplificatori con assistente vocale della linea Nest, come il Nest Mini – ovvero il più piccolo ma pratico e funzionale – che va da 59 euro a € 47,20 (con uno sconto di € 11,80) o Nest Hub, dotato di touch screen da 7 pollici, il quale da 99,99 euro scende a € 79,99 (- € 20). Per quanto riguarda gli smartphone, invece, a far parte della promozione è Pixel 4a; anche qui la differenza si fa sentire: si passa da € 389 a € 311,20 (- €77,80).

Scendono pure altri prodotti come gli auricolari in-ear Pixel Buds A-Series, da 99 euro a € 79,20, in entrambe le variazioni di colore bianco e verde oliva. Lo stesso vale per Stadia, compresa la Premiere Edition che prevede un Google Chromecast Ultra da utilizzare per lo streaming dei titoli di gioco e il controller associato: da € 79,99 a € 63,99, con un risparmio di 16 euro sull’intero pacchetto.

Compleanno di Google, cosa resta fuori

Ovviamente, non tutto ciò che è a disposizione nello shop di Big G sono finiti nel pentolone delle offerte. In quest’ultima categoria è possibile trovare le proposte di Nest quali Hello e Camera indoor, rispettivamente il campanello evoluto con tanto di telecamera integrata e la cam di videosorveglianza, Chromecast con Google TV e i tracker per l’attività fisica di FitBit nei modelli Charge 5 e Charge 4, presenti nello store ma senza alcuna scontistica da scalare in fase di acquisto.