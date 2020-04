Google Duo si aggiorna per diventare l'anti WhatsApp

Dopo essere andata all’attacco di iMessage, ora Google Duo punta a far concorrenza anche a WhatsApp con nuove funzionalità che arricchiscono questa app di messaggistica e videochiamate. Google, infatti, senza far troppa pubblicità a questa app la sta comunque continuando a sviluppare intensamente.

Novità che arriveranno a partire dalla prossima settimana e che riguarderanno sia alcuni aspetti tecnici, come il nuovo codec per la compressione video usato per le videochiamate, sia il numero massimo di persone che potranno partecipare ad una videochiamata, sia nuove funzionalità che saranno disponibili tramite l’app. Queste innovazioni saranno disponibili su tutte le versioni di Google Duo, che oggi è disponibile per dispositivi Android e iOS, su tutti i browser per Windwos, Mac e Chrome OS e persino sugli smart speaker e smart display compatibili con Google Assistant. Ecco le novità principali in arrivo tra qualche giorno.

Google Duo: il nuovo algoritmo video

Già oggi, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, Google Duo può ridurre di molto il rumore di fondo e le interruzioni audio durante una chiamata o videochiamata. A breve verrà introdotto anche un altro algoritmo di compressione video, chiamato AV1, che promette una qualità superiore a parità di banda dati consumata o una miglior tenuta del flusso video in caso di connessione poco performante. Dai sample mostrati da Google sembrerebbe possibile ottenere una qualità video accettabile già a 30 kbps.

Google Duo: le altre novità in arrivo

Oltre al lato tecnico, gli ingegneri di Google hanno lavorato anche sull’interfaccia e le funzionalità di Duo. A breve sarà possibile catturare degli screenshot mentre siamo in videochiamata, che verranno condivisi con la persona con cui stiamo comunicando. Successivamente la stessa funzionalità verrà estesa anche alle chiamate di gruppo. Chiamate di gruppo che, recentemente, sono passate da 8 a 12 utenti massimi e che, promette Google, presto permetteranno ad ancor più persone di collegarsi contemporaneamente. Ma non abbiamo alcun dettaglio specifico sul numero esatto di persone. Infine, su Duo è già possibile inviare dei video messaggi brevi ad un contatto, aggiungendo anche degli elementi di realtà aumentata. Questi messaggi oggi vengono cancellati automaticamente dopo 24 ore dall’invio, ma in futuro sarà possibile conservarli per ricordo.