Google Foto: è in arrivo una novità comodissima per i video

Fonte foto: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com

Il colosso di Mountain View ha deciso di puntare sull’applicazione Google Foto, pre-installata su tutti i dispositivi Android, e di migliorarla per renderla sempre più performante e per offrire agli utenti sempre più strumenti per intervenire sulle immagini e sui video. Di recente, è stato scoperto lo sviluppo di una nuova funzionalità, chiamata in precedenza Spotlight e ora Presets, e che consente di modificare i filmati.

Inizialmente poteva sembrare un semplice strumento di ritaglio automatico, ma in realtà le funzioni a cui gli sviluppatori stanno lavorando sono molto più complesse e consentiranno, una volta rilasciate, un intervento di editing completo sui video.

Google Foto: i nuovi strumenti di modifica per i video

Google Foto è l’applicazione attraverso la quale la maggior parte degli utenti Android gestiscono e modificano le immagini e i video presenti sul dispositivo mobile. Si tratta di un app estremamente intuitiva, che è stata migliorata nel tempo e che, attualmente offre agli utenti degli strumenti di base per fare delle piccole modifiche sui contenuti.

Google, consapevole delle maggiori esigenze degli utenti, ha avviato lo sviluppo di ben quattro nuovi strumenti per Google Foto, che verranno tutti raccolti in un’unica funzionalità chiamata Presets e che potranno essere utilizzati dagli utenti con estrema facilità. Sarà sufficiente un solo tocco per applicarli e per visualizzare immediatamente i miglioramenti apportati al proprio contenuto.

Nel dettaglio, sarà presente l’opzione Basic Cut, uno strumento di ritaglio automatico e che migliora anche lo stato dei colori dell’immagine. Slow Mo, secondo strumento in fase di sviluppo, servirà a rallentare automaticamente i video nell’area selezionata dall’utente.

Ci sarà, poi, Zoom, che applicherà in maniera automatica un rimpicciolimento o un ingrandimento ad una sezione del contenuto video scelta dall’utente. Non è da confondere con Track che, invece, ingrandirà e diminuirà solo le dimensioni della persona protagonista del filmato.

Tutte le funzionalità potranno essere applicate automaticamente, con un solo clic sull’opzione. Tuttavia, se l’utente desiderasse avere un maggiore controllo del lavoro, potrà regolarle manualmente, utilizzando una barra di scorrimento che ne cambierà, a seconda della tipologia di modifica, la durata, la velocità, l’intensità o altre caratteristiche.

In futuro si potrà accedere alla funzionalità Presets e a tutti i suoi strumenti avviando Google Foto, selezionando il video su cui si vuole intervenire e cliccando su Modifica.

Google Foto, quando arrivano i nuovi strumenti

La funzionalità Presets è attualmente in fase di sviluppo ed è stata individuata attraverso lo studio del codice dell’applicazione. Al momento non è ancora stata ufficializzata da Google, che sta lavorando attivamente per poter implementare sull’applicazione la miglior soluzione possibile.

Dopo questa fase e dopo aver eseguito dei test per assicurare l’assenza di bug ed errori, salvo imprevisti, Google dovrebbe avviare la distribuzione dell’aggiornamento di Google Foto che porta con sé i nuovi strumenti.