Google Meet sfida Zoom: 500 partecipanti insieme

Google Meet continua a migliorarsi. L’app per videoconferenze e videochiamate tra amici e parenti, dopo aver mandato pressoché in pensione Hangouts che resisteva all’interno dell’ecosistema Google dal 2013, adesso può vantare una novità che renderà il servizio incredibilmente più fruibile per gli utenti.

Fino a qualche anno fa, Meet e i suoi concorrenti erano sì apprezzati dal pubblico ma non erano utilizzati più di tanto. Poi è esplosa la pandemia, e da un momento all’altro sono state bloccate le interazioni sociali per arginare la circolazione del virus. Il lavoro è diventato “a distanza" al pari della didattica, e la distanza fisica tra colleghi, amici e parenti è stata annullata da app come Google Meet, che di fatto sono state scoperte e ri-scoperte. Da un giorno all’altro sono diventate degli strumenti in molti casi essenziali, imprescindibili, utilizzati da bambini, ragazzi, adulti e anziani.

Il doppio dei partecipanti su Google Meet

Così Google e gli sviluppatori delle altre piattaforme hanno incrementato il ritmo delle novità destinate ai loro servizi, e l’ultima che riguarda Google Meet è la possibilità di ospitare fino a 500 partecipanti in una stanza. Un numero a dir poco incredibile, che magari sfrutteranno pochi in poche occasioni ma che lascia senz’altro tranquilli durante l’organizzazione delle riunioni aziendali.

E proprio a questi, di fatto, è rivolta la novità dei 500 partecipanti su Google Meet – in precedenza il limite era posto a 250. A darne comunicazione è Google stessa sul blog dedicato a Workspace: “Speriamo che accrescendo il numero massimo di partecipanti alle riunioni risulti più facile connettersi e collaborare con colleghi, clienti e consumatori".

La buona notizia è che non bisogna muovere un dito per innalzare il limite dei partecipanti su Google Meet dai 250 precedenti agli attuali 500, se non avere un po’ di pazienza perché se è vero che il rollout è già partito è altrettanto vero che avanzerà in modo graduale: Google ha fatto sapere che entro venerdì 19 novembre tutti gli utenti coinvolti avranno la possibilità di creare stanze anche con 500 partecipanti.

I destinatari del nuovo limite

Di seguito ecco gli abbonamenti Google Workspace che potranno beneficiare del nuovo limite:

Google Workspace Business Plus

Google Workspace Enterprise Standard

Google Workspace Enterprise Plus

Google Workspace Education Plus

Per gli account Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline, Non profit, Teaching and Learning Upgrade, oltre che per gli account G Suite Basic e Business, e per chi utilizza Google Meet nella sua distribuzione gratuita, il limite rimane fisso a 100 partecipanti per ciascuna stanza.