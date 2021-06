Pixel 5a, lo smartphone economico 5G di Google è in arrivo

Cominciano a concretizzarsi le teorie su Google Pixel 5a, il nuovo smartphone realizzato da Mountain View. Successivamente alle voci, subito smentite, che volevano il progetto cancellato a causa della mancanza di componentistica causato dalla pandemia in atto, un report ha confermato una data molto precisa per la presentazione.

La notizia è arrivata direttamente da Mark Gurman di Bloomberg, dopo la conferma di Google che ha allontanato le indiscrezioni relative allo stop ai lavori. Nell’occasione, il colosso aveva sottolineato che il telefonino avrebbe compiuto il suo debutto ufficiale all’incirca nel medesimo periodo della sua precedente versione, Pixel 4a. E, a ben vedere, le date coincidono. Di certo, finora le informazioni sul prossimo device di Big G sono state piuttosto scarne, lasciando posto alle supposizioni degli esperti e alle anticipazioni dei tipster. I tempi, però, per poter toccare con mano il nuovo modello potrebbero non essere poi così lunghi: ecco perché.

Google Pixel 5a, quando potrebbe arrivare

Secondo quanto rivelato da Bloomberg, il momento dell’arrivo di Google Pixel 5a sarebbe stata fissata ad agosto. Tutto, dunque, coinciderebbe con l’anticipazione di Big G dello scorso aprile, visto che la scorsa iterazione era stata annunciata il 3 agosto, con un’apertura delle vendite a pochi giorni di distanza, ovvero il 20 dello stesso mese.

Report precedenti hanno già parlato di un lancio decisamente limitato. Se dovessero rivelarsi veritieri, il dispositivo potrebbe essere disponibile solo su un numero esiguo di mercati, come quello statunitense o giapponese. Ovviamente, per ora, non ci sono conferme in merito da parte dei diretti interessati, neanche sul prezzo di vendita effettivo.

Google Pixel 5a, probabili caratteristiche tecniche

A fornire un quadro generale sull’aspetto dello smartphone, un aggiornamento non sostanziale rispetto al Pixel 4a 5G, è stato il tipster Steve Hemmerstoffer. Nei render pubblicati è possibile apprezzare uno schermo OLED da 6,2 pollici, con punch-hole per la cam frontale, mentre sul retro è visibile un modulo di forma quadrata per la doppia fotocamera con LED. Presente anche il lettore di impronte digitali.

All’interno, invece, potremmo incontrare il processore Qualcomm Snapdragon 765G, già integrato sia sulla versione 4a 5G che la linea Pixel 5. Per un passo avanti in fatto di SoC bisognerà attendere i modelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro che arriveranno, probabilmente, a ottobre. Già ritenuti una vera e propria rivoluzione per Big G, sia in termini di design che del comparto foto/video, potranno contare su di un chip custom, con prestazioni simili allo Snapdragon 870.