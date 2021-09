Google Pixel 6 costerà molto meno di iPhone 13

Settembre sta volgendo al termine, ottobre e alle porte, e questo per gli appassionati di tecnologia e in particolare per gli smartphone di Google significa che il momento del lancio di Pixel 6 e Pixel 6 Pro è ancora più vicino: poco più di due settimane, se le indiscrezioni dei giorni scorsi si rivelassero fondate.

Molte informazioni sul loro conto sono già note da diverso tempo. Google si è divertita nelle settimane passate a distruggere i piani di rumor e indiscrezioni, che come ogni anno stavano privando gli uomini di Mountain View del “gusto" di annunciare loro le novità dei due smartphone. Così la società della grande G è uscita allo scoperto, svelando molti dettagli della principale novità, ossia l’inedito chip Tensor che Google ha progettato in casa, delle fotocamere e togliendo i veli dall’estetica dei due prodotti. Ci sono ancora diverse altre informazioni da scoprire, come le schede tecniche integrali, prezzi e colorazioni, aspetti di cui si sono occupate le ultime indiscrezioni.

Google Pixel 6 costerà almeno 200 euro meno di iPhone 13

Di solito le prime cifre ad emergere sono quelle in dollari, e invece questa volta le indiscrezioni sul prezzo di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro arrivano dall’Europa, per cui le cifre sono in euro. E i due sono persino più economici di iPhone 13. Una notizia, comunque, bella per metà, dal momento che Google ha già annunciato che i Pixel 6 non arriveranno in Italia, almeno non da subito.

Se dovessero farlo, le cifre sembreranno quasi irrisorie se, iPhone 13 a parte, messe di fianco a quelle richieste per Google Pixel 5. L’attuale smartphone di punta costa 629 euro, che è una somma comunque importante per un prodotto che integra il chip Snapdragon 765G, sì potente ma non al livello dei migliori. Lo saranno invece, e non solo in termini di potenza pura ma anche per la restante parte delle caratteristiche tecniche, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, e nonostante puntino in alto potrebbero costare davvero poco.

I rumor indicano un prezzo di 649 euro per Google Pixel 6 e di 899 euro per Pixel 6 Pro, appena 20 euro in più rispetto all’attuale Pixel 5. Differenze che acquistano rilevanza se messe a paragone con quelli che si presume possano essere i concorrenti principali dei prossimi smartphone made in Mountain View: oltre 200 euro di differenza a vantaggio di Pixel 6 nel confronto con iPhone 13, quasi 300 euro in meno per Pixel 6 Pro rispetto ad iPhone 13 Pro.

Questi prezzi sarebbero stati confermati da due diverse fonti, per cui si può avere discreta fiducia del fatto che possano essere accurate.

I nomi “simpatici" per le colorazioni dei Google Pixel 6

In merito alle colorazioni di Pixel 6 e Pixel 6 Pro Google è chiamata a divertire con le sue denominazioni curiose che tira fuori ogni anno. Finora le indiscrezioni hanno intercettato cinque colorazioni: rosso, verde, nero, argento e oro, ma ci sono poche possibilità che le colorazioni dei Pixel 6 passino al pubblico con nomi così “banali".

Secondo le indiscrezioni, le colorazioni nera e verde potrebbero essere conosciute come carbon e nebbia. Sempre la stessa fonte conferma le date circolate in precedenza: il 19 ottobre l’annuncio, il 28 ottobre la disponibilità. Non in Italia.